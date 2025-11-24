ÊÆ¹ñ¤ÇµÓ¸÷Íá¤Ó¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¾¾·¦¿¿¿´¡ÖÂåÉ½¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨MF¡õ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¼õ¾Þ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï24Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Ç¹ç½É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£29Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥«¥Ê¥ÀÀï¤¬Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£º£·î½ªÎ»¤·¤¿ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥ê¡¼¥°NWSL¤Ç½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿MF¾¾·¦¿¿¿´¡Ê21¡á¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î·ë²Ì¤òÂåÉ½¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î°ÊÍè¤Î¹ñÆâ³«ºÅ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ3Ç¯ÌÜ¡£º£µ¨¤Ï11ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨MF¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¡£¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£¶¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤â½ç±þ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¾®ÊÁ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤¤¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¶å½£¤Ø¤Î³®Àû¤Ë¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¡£º£Ç¯2·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¾ïÏ¢¤ËÄêÃå¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì8»î¹ç¤Ç¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¾¡¤Á¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÂåÉ½½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¡¢25Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£