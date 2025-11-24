【ダイソー】で可愛いの見つけた！ ディズニー好き必見♡「即買いアイテム」

毎日使うバッグやポーチは、お気に入りのアイテムで揃えたいところ。今【ダイソー】では、ディズニー好き必見のキュートな小物が続々と登場しているようです。たくさんのディズニーグッズの中から編集部が見つけたのは、カジュアルなナイロン素材のショルダーバッグとポーチ。甘すぎないデザインと色味で大人が使いやすいので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

アクセサリー感覚で使える小さめショルダーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ（フィガロ）」\330（税込）

コロンとした可愛らしいフォルムで、コーデのワンポイントになりそうなミニショルダーバッグ。中綿入りのぷっくりとしたフォルムが、さりげなく冬ムードを盛り上げます。ピノキオに登場するキャラクター・フィガロの刺繍が施されており、ディズニー好きなら持つだけで気分が上がるかも。キャラクターものながらナイロン素材で甘くなりすぎないため、大人もトライしやすそうです。

コスメを収納しやすい仕切り付きポーチ

【ダイソー】「化粧ポーチ（101匹わんちゃん）」\330（税込）

101匹わんちゃんの刺繍がアクセントになったポーチ。サイズは約16cm × 11cm × 6cmとやや大きめで、たっぷりと収納力がありそうです。内側には仕切りが複数付いており、化粧品を整理するのに便利。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「厚みのある商品も余裕で入ります」とのことで、旅行や出張のシーンでも重宝する予感。ナチュラルな色味で甘すぎないのも、大人には嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M