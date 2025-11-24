PTAの役員になってから夫の様子がおかしい。不審に思った妻が彼のスマホをのぞくと、そこには娘の同級生の母親との生々しいやりとりが！【書評】
恋愛を経てパートナーとなった妻を不倫という形で裏切るとき、夫は何を思うのだろうか。バレなければいいと一時の快楽に身を任せるのかもしれないが、その代償は想像以上に大きい。特に子どもが関係するPTAという場所をきっかけとした不倫は、夫婦の関係だけでなく子どもも傷つける行為となる。
『夫の不倫現場はPTA』（サレ妻ゆり子：原作、んぎまむ：漫画/KADOKAWA）は妻として、母として揺れる女性の心情を描いた作品だ。主人公のゆり子は、自営業の夫を手伝いながら小学生の娘を育てる母親。夫の裕太郎とは、子育ても仕事も協力しながら穏やかな家庭を築いていた。しかし裕太郎がPTAの役員を引き受けたことをきっかけに、少しずつその様子が変わっていく。夜中に帰るのが当たり前になり、スマホは肌身離さず持ち歩く。疑念が重なり、ゆり子はついに夫のスマホを覗いてみると、そこには女性との生々しいやりとりが残されていた。
不倫は法律で罰せられないが、その罪は家族を壊すほどに重い。どんなに反省されても、謝られても、裏切られた心の痛みは消えないうえに、家庭があることによって別れるにも相当な覚悟が必要になる。ゆり子もまた、裕太郎との今後について、まず自分の感情をどう整理すべきかを模索していく。
PTAという場で起きた不倫がどれほどの波紋を広げたのか。そして証拠を集め、夫と不倫相手に真実を突きつけたゆり子はどのような道を選ぶのか。その目で確かめてほしい。
文＝ネゴト / くるみ