スーパーフライ級ノンタイトル10回戦

ボクシングのスーパーフライ級ノンタイトル10回戦が24日、東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで行われ、WBO世界バンタム級14位・坪井智也（帝拳）がWBC世界スーパーフライ級1位カルロス・クアドラス（メキシコ）を8回2分59秒、TKOで粉砕した。世界戦に向けて勢いづけたい一戦で、圧巻のパフォーマンスを披露。戦績は29歳の坪井が3勝（2KO）、44勝（28KO）6敗1分となった37歳のクアドラスは試合後、現役引退を表明した。

坪井が元世界王者を寄せ付けなかった。序盤から的確なジャブとスピードで圧倒。8回終盤、連打を浴びせたところでレフェリーが試合を止めた。

クアドラスは試合後、現役引退を表明。最後の相手となった坪井を称えた。「（坪井は）世界チャンピオンになる。経験が少し足りないかもしれないが、帝拳でのスパーリング、トレーニングをすればすぐにチャンピオンになる。スピードはバム・ロドリゲスに匹敵する選手。ただまだ経験が足りない。経験を積めばバム相手でも試合ができると思う」。日本時間23日にスーパーフライ級3団体統一王者となった、“バム”の愛称で知られるジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）の名も出した。

勝っても満足感と無縁だったのは坪井だ。「ラウンドを取れない展開もあるのかなと思っていましたが、正直そんな展開もなく終わってしまったのが、僕の中でがっかり」。一方的な試合になり、「何もてこずることなく、苦労することもなかった。（レフェリーが）試合を止めてくれて良かった」と振り返った。

圧倒的なパフォーマンスを披露し、世界挑戦の時は確実に近づいている。坪井は「対戦相手は強ければ誰でもいいです。ベルトがなければ発言権もないと思っているので、まずはベルトが欲しい」と闘志を高めていた。



