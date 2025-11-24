µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡¢¡Ö¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡×ÂçºåÉÜ£²°Ì¤Ç£³°Ì¤Î¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥Ä¶¤¨¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡©¡¡¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï£³»þ´ÖÆÃÈÖ¡Ö¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡×¡Ê¸á¸å£·»þ¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î£´Ëü£·£°£°£°¿Í¤ËÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤·¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¡ÖÃÏ¸µ¤Î´é£Î£ï¡¥£±¡×¤ò·è¤á¤ëº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï»Ê²ñ¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë¡ÖÃÎ»ö¤Ã¤ÆË»¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ËÍè¤ë¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö·ë¹½¡¢Ë»¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡Âçºå½Ð¿È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ºòÇ¯£±°Ì¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ·±àÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Î·»¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Êº£Ç¯¤â¡Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬£±°Ì¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿µÈÂ¼»á¡£
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢£±°Ì¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢£²°Ì¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¢£³°Ì¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢£´°Ì¡¦»³Ãæ¿Ìï¡¢£µ°Ì¡¦¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢£¶°Ì¡¦À¾Àî¤¤è¤·¡¢£·°Ì¡¦Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢£¸°Ì¡¦¿ûÅÄ¾Úö¡¢£¹°Ì¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò¡¢£±£°°Ì¡¦£á£é£ë£ï¡£
¡¡£²°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡©¡¡¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¸å¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òËþ³«¤Ë¤¹¤ë¤È¡×¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬£³°Ì¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¼Â¼Á£±°Ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£