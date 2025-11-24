Ãæ¹ñ±§ÃèÁ¥¡¢25Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¡¿À½®22¹æ¡¢Èô¹Ô»Îµ¢´ÔÍÑ
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ±§ÃèÅö¶É¤Ï24Æü¡¢ËÌÀ¾Éô¤Î¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é25Æü¤Ë±§ÃèÁ¥¡Ö¿À½®22¹æ¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÅ·µÜ¡×¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î¡Ö¿À½®21¹æ¡×¤ÎÈô¹Ô»Î3¿Í¤¬ÃÏµåµ¢´Ô»þ¤Ë»È¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡3¿Í¤ÎÈô¹Ô»Î¤¬Åë¾è¤·¤¿¿À½®21¹æ¤Ïº£·î1Æü¡¢Å·µÜ¤È¥É¥Ã¥¥ó¥°¡£3¿Í¤ÎÁ°Ç¤¤ËÅö¤¿¤ë¿À½®20¹æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅ·µÜ¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¡¢5Æü¤Ë¿À½®20¹æ¤Çµ¢´Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¿À½®20¹æ¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥ê¡Ê±§Ãè¤´¤ß¡Ë¤È¾×ÆÍ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ËµµÎö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¿¤á¡¢14Æü¤Ë¿À½®21¹æ¤ÇÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£