¡Ö¤Ê¤ó¤À¡©¡×ÌÐ¤ß¤«¤éÆÍÁ³¥¤¥Î¥·¥·½Ð¸½¡Ä¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¡¥é¥¤¥È¤ÎÀè¤Ë¤¤¤­¤Ê¤ê¡È¿Æ»Ò¡É¥¤¥Î¥·¥·¤Î·²¤ì¡Ä¾×ÆÍ¤Ï²óÈò¡¡¹áÀî

¹áÀî¡¦Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤È¡È¤Ê¤Ë¤«¡É¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë½Ö´Ö¡£
ÌÜ·â¼Ô¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö±¦Â¦¤Ë¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²»¤â¼Ö²õ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Çö°Å¤¤ºäÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¡¢ÌÐ¤ß¤«¤éÆÍÁ³¸½¤ì¤¿1Æ¬¤Î¡È¥¤¥Î¥·¥·¡É¡£
ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤¹¤°¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤º¤Ë¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿²»¤À¤±¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¡©¤Ê¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ¡£²£¤Ë¸þ¤±¤Ð¥¤¥Î¥·¥·¤¬¤¤¤¿¡£
¼Â¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤Ï1Æ¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÊý¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¾×ÆÍÄ¾¸å¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Î·²¤ì¤¬°ìÌÜ»¶¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
U¥¿¡¼¥ó¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¤¥Î¥·¥·¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÌÜ·â¼Ô¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¤Ã°Å¤ÊÆ»¤ò¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¤¬¾È¤é¤·¤¿Àè¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤Î·²¤ì¡£
¹²¤Æ¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¡¢¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢2Æ¬¤Î¾®¤µ¤¤¥¤¥Î¥·¥·¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¥¤¥Î¥·¥·¤¬·ë¹½¤¤¤ë¡£Áö¤ë¤È¤¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¡¢Ãë¤Ç¤âÌë¤Ç¤âÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£