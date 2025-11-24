¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È³ÎÄê¡ª¡©¡¡¥é¥ó¥¯¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËöÄï¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡Japan Mobility Show 2025
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢FJ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ
¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶á¤¯(2026Ç¯ÃæÈ×¤Ë¤â)»ÔÈÎÍ½Äê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥«¥í¡¼¥é¥³¥ó¥»¥×¥È¤è¤ê¤â¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¤À¡£
FJ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿FJ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢FJ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤È¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î300·ÏÉ®Æ¬¤Ë¡¢70·Ï¤ä250·Ï¤Î3ËÜÃì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥¤¥º´¶¤Î°ã¤¦¿·¤·¤¤¥é¥ó¥¯¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
IMV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ
´ðËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬¿·¶½¹ñ¸þ¤±¤Ë³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëIMV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÎ®ÍÑ¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ò¤ä¤äÃ»¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJÍÑ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢Á´Ä¹¤¬4755Ð¤Ç¥é¥ó¥¯¥ë250¤è¤ê¤â350ÐÃ»¤¤¡£Á´Éý¤Ï1855Ð¤Ç¥é¥ó¥¯¥ë250¤è¤ê¤â125ÐÃ»¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
µ¡Ç½Åª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë»Í³Ñ¤¤¡£»Í¶ù¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÌÌ¼è¤ê¤¬¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¥«¥¯¥«¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥«¥¯¥Þ¥ë¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤Îº¸±¦¤ÎÉôÊ¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸«ÀÚ¤ê¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤é¤·¤¤ÆÃÄ§¤À¡£¥É¥¢¤Î¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤Ç¥¬¥é¥¹ÌÌÀÑ¤òÂç¤¤¯¤·¡¢»ë³¦¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»È¤¤¾¡¼ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤ËÇØÌÌ¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥í¥«¥ó4WD¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¿¥¤¥ä¤òÊ¿¤Ë¤·¤Æ¼ÖÂÎ¤Î¸åÉô¾²²¼¤ËÅëºÜ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ÖÂÎ¸åÉô¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÇØÌÌ¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ²£³«¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢²ó¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¾è¼ÖÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¡Ç½À¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥È¤Î¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤É¤ÎÁàºî·Ï¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¼ê¸µÉÕ¶á¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼FJ¤ÎÅëºÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Ä¾Îó4µ¤Åû2.7L¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤È¤Î¤³¤È¡£¥¯¥í¥«¥ó4WD¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤éÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥ë¥¯ÆÃÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢2026Ç¯ÃæÈ×¤ÎÈ¯Çä»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
