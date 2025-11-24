¸¤¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ø¤´¤Ï¤ó¤Î¤·¤Ä¤±¡Ù4Áª¡¡NGÍýÍ³¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÍ¿¤¨Êý¤Þ¤Ç²òÀâ
¸¤¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ø¤´¤Ï¤ó¤Î¤·¤Ä¤±¡Ù4Áª¡¡
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï°¦¸¤¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤²¤ëºÝ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤Ä¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤ï¤ó¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÉÔÍ×¤Ê¤·¤Ä¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¸¤¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ø¤´¤Ï¤ó¤Î¤·¤Ä¤±¡Ù¤È¤Ê¤¼¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1.Ä¹»þ´Ö¡Ö¥Þ¥Æ¡×¤ò¤µ¤»¤ë
°ÊÁ°¤Ï¡Ø¤´¤Ï¤óÁ°¤Î¥Þ¥Æ¡Ù¤Ï¤·¤Ä¤±¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ç½¾´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢³°»ô¤¤¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¡ÖÅ¥ËÀ¤«¤é¤Î±ÂÉÕ¤±¤òËÉ¤°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤ÇÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Þ¥Æ¤ÏÁá¿©¤¤¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤¿¤áµÕ¸ú²Ì¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ã²½ÉÔÎÉ¤äÅÇ¤Ìá¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¿©¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¥Õー¥É¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡Ù¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Æ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï1～5ÉÃÄøÅÙ¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ë¤È¤É¤á¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤¬¤·¤Ä¤±¤ÎÌÌ¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
2.¿©¤Ù»Ä¤·¤¿¤é¤ª¤ä¤Ä¤òÍ¿¤¨¤ë
°¦¸¤¤¬¤´¤Ï¤ó¤ò»Ä¤¹¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Âå¤ï¤ê¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ÏNG¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ò»Ä¤»¤Ð¤ª¤ä¤Ä¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È³Ø½¬¤·¡¢¿©¤Ù¥à¥é¤ä¹¥¤·ù¤¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤´¤Ï¤ó¤è¤êÓÏ¹¥À¤Î¹â¤¤¤ª¤ä¤Ä¤ò¹¥¤à¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£´°¿©¤·¤¿¤È¤¤Î¤ß¡¢¤ª¤ä¤Ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤é²Ä°¥ÁÛ¡×¡Ö»Ä¤·¤¿¤é¸å¤Ç¿©¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤´¤Ï¤ó¤òÄ¹»þ´Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤¬¿©¤Ø¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿©¤Ù¥à¥é¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎô²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤«ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï30Ê¬～1»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë»þ´Ö¤ò·è¤á¤ÆÊÒ¤Å¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¤¤Ë¡Öº£¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤´¤Ï¤ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4.¤´¤Ï¤ó¤ÎÍ×µáËÊ¤¨¤Ë±þ¤¨¤ë
¸¤¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤´¤Ï¤ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿¤ê¥¸ー¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë»Ò¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤´¤Ï¤ó¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÍ×µáËÊ¤¨¤¹¤ë¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¶á½êÌÂÏÇ¤«¤Ê¡Ä¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏNG¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖËÊ¤¨¤ë¤È¤´¤Ï¤ó¤¬Ìã¤¨¤ë¡×¤È³Ø½¬¤·¡¢Í×µá¤¬³ð¤¦¤Þ¤ÇËÊ¤¨Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÌµ»ë¤ò¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º¬µ¤¶¯¤¯·«¤êÊÖ¤¹¤È¡ÖËÊ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤´¤Ï¤ó¤ÏÌã¤¨¤ë¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¤´¤Ï¤ó¤ÎÍ¿¤¨Êý
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤´¤Ï¤óÁ°¤Î¥Þ¥Æ¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡Ö¼ç½¾´Ø·¸¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¿©»ö¸å¤Ë¸¤¤Î¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤·¤Ä¤±¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï½çÈÖ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤·¤Ä¤±¤âÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¸¤¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¤´¤Ï¤ó¤ÎÍ¿¤¨Êý¤È¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤º¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¤¢¤²¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤´¤Ï¤ó¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¤¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÅÙ¤ª¤¹¤ï¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸¤¤ÎÌÜÀþ¤è¤ê¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥Õー¥É¥Ü¥¦¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¸¤¤¬¤ª¤¹¤ï¤ê¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¼è¤ì¤¿¤éÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤È¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¤·¤Ä¤±¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤óÁ°¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢°¦¸¤¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
°¦¸¤¤Î¿©¤Ù¥à¥é¤ä¹¥¤·ù¤¤¤ËÇº¤àÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤´¤Ï¤ó¤ÎÍ¿¤¨Êý¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)