ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ë¾×·â¡Ö¿´¤Îµï¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡×ÆñÌ±¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿»û±¡¤Ë´¶Æ°
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë·ú¤Ä»û±¡¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡£ÆñÌ±¤¿¤Á¤¬1¤«¤éºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Î»û±¡¤Ç¡¢1¿Í¤ÎÆñÌ±ÃËÀ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¿´¤Îµï¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Î¸÷·Ê¡õ¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·
¡¡11·î23Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ô9¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¿ÍÀ¸½é³¤³°¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤ÎÎ¥Åç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¡¦¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî¥¢¥¸¥¢Î¹8ÆüÌÜ¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¡¼Ãã±à¡×¤ò¸«³Ø¸å¡¢Á°Æü¤Ë¹çÎ®¤·¤¿À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤Ï¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î¸å¤ÎÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ë¡¢ÂçÁ°¥×¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç·òÂÀ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÁ°D¡Ë¤¬¹Ô¤Àè¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶¤Ë¶á¤¯¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¥À¥é¥¤¡¦¥é¥Þ14À¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÆ°µ¤µ¤ì1959Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤ØË´Ì¿¤·¤¿ºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤¬¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ËÆ¨¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤¹¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤ÎÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Á¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬¾è¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤òËèÆüÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ËÅþÃå¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÆñÌ±¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹½»µï¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¤ÎÅÁÅý¿¥Êª¤òºî¤ë¹©Ë¼¤ä¤ªÅÚ»º²°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ºä¤Î¾å¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»û±¡¤â·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶á¤¯¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÂçÁ°D¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢¤¹¤²¤§¡×¤È»×¤ï¤º¤Ò¤È¸À¡£ÀµÌÌ¤Ëã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¶â¿§¤ÎÌïðÕÊî»§Áü¡£º¸±¦¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥À¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ê©¶µ²è¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤¹¤²¡¼¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢Èþ¤·¤¤ÌïðÕÊî»§Áü¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÄ¯¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¯¤ë¤Þ¤Ë¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÆñÌ±¤ÎÃËÀ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»û¤ÏÎ©ÇÉ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆñÌ±¤¿¤Á¤¬£±¤«¤éºî¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê»û¤Ê¤ó¤À¡£¿´¤Îµï¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤µ¡×¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£