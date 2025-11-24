¡ÚÈ÷¤¨¡ÛÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¤¦¤±¡¡¸½ÃÏ¤È¤ÎÎà»÷ÅÀ¤¬¡Äº´ÅÏ¤Î½¸Íî¤Ç±ä¾Æ¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ô¿·³ã¡Õ
ÂçÊ¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¤¦¤±º´ÅÏ»Ô¤Ç¶¯É÷¤Ç¤Î±ä¾Æ¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½¸Íî¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤È»÷¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Å°Ç¤ËÎ©¤Á¹þ¤á¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¡£11·î18Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡£
1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢180¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÐºÒ¤ò¤¦¤±¡¢º´ÅÏ»Ô°ð·ß¤Ç¶¯É÷¤Ë¤è¤ë±ä¾Æ¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤È¤ÎÎà»÷ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤â¡ÊÂçÊ¬»Ô¤È¡Ë¤è¤¯»÷¤¿¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸Å¤¤²È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
ÌÚÂ¤¤Î½»Âð¤¬Ì©½¸¤¹¤ë½¸Íî¡£
²ÐºÒ¤¬¤Ò¤È¤¿¤Óµ¯¤¤ì¤Ð±ä¾Æ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·±Îý¤Ç¤Ï²Ð»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿½»Ì±¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±ÈòÆñ¤ò³«»Ï¡£
±ì¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ëÃæ¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ç³¤¤«¤é¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î½¸Íî¡£
8Ç¯Á°¤Ë½»Âð¤Ê¤É8Åï¤ò¾Æ¤¡¢2¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âº´ÅÏ»Ô¤Ç¤Ï2019Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆµîÇ¯¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒ¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿½¸Íî¤À¤«¤é¤³¤½½»Ì±¤¿¤Á¤¬Ç°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö½é´ü¾Ã²Ð¡×¤Î¼ê½ç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì²¡¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¡ÖÈ´¤±¤ó¤è¤¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤ë¡×
¾Ã²ÐÀò¤È¥Ûー¥¹¤Î¤Ä¤Ê¤²Êý¡£
¤µ¤é¤Ë¾Ã²Ð´ï¤Î¼è¤ê°·¤¤¡£
½é´ü¾Ã²Ð¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿½»Ì±
¡Ö¾Ã²ÐÀò¤Î¤·¤¯¤ß¤È¤«È¢¤ÎÃæ¿È¤È¤«¤ò½é¤á¤Æ¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¡Ê»ÈÍÑ¡Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É½é´ü¾Ã²Ð¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½é´ü¾Ã²Ð¤Ç²ÐºÒ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡£
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£