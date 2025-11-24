54Ç¯Ãµ¤·¤Æ¤â¡È³«¤¤¤¿¥ê¥È¥é¡É¤Î¼Ì¿¿¤¬°ìËç¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤!? ½é´ü»îºî¼Ö¡ÖLP500¡× ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡È±Ê±ó¤ÎÆæ¡É! ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤È¤Ï
¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯ÃÂÀ¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸¸¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ÖLP500¡×
¡¡1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡×¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢1974Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÌ»ºÂè1¹æ¡ÖLP400¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬½é´ü»îºî¼Ö¡ÖLP500¡×¤Ç¤¹¡ª ¡Ê79Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«Æ¨¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢LP400¤ÎÁ°¤ËÉ¬¤º¡È¸¶·¿¡É¤È¤Ê¤ë»îºî¼Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¸ì¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ·¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÈ¼«¤Î»Ñ¤ò»ý¤Ä½é´ü¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖLP500¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎLP500¤¬½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1971Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥¦¥é¡×¤ÎºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¡ÖP400SV¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎLP500¤Ï¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¤È³×¿·Åª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢°Ê¹ß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼Áü¤Ë·èÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿LP500¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÌ»º²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÔÈÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¸³¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¹ó»È¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Æ¥¹¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í£°ìÌµÆó¤Î¥·¥ç¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·ÇÑ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ë¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æº£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡LP500¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¥§¥í¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¤Ç¤¹¡£¸å¤ËÎÌ»º¤µ¤ì¤ëLP400¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÂ¤·Á¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¥é¥¤¥ó¡¢Åô²ÐÎà¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢LP500¤Î»Ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥ì¥×¥ê¥«¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ºÙÉô¤ò¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊLP500¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥ì¥×¥ê¥«¤ò¥È¥è¥¿¡ÖMR-S¡×¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤·¡¢¸½ºß¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È»ñÎÁÃµ¤·¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆLP500¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃ¼Àµ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²þ¤á¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤óÁõ¾þÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢LP500¤«¤éLP400¤¢¤¿¤ê¤Î»þÂå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¼Ö¤Ï¤â¤¦»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ä¥ß¥Ë¥«¡¼¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥ì¥×¥ê¥«À½ºî¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯½éÆ¬¡£MR-S¤ÈLP500¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ê2450mm¡Ë¤¬¶öÁ³¤Ë¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£LP400¥ì¥×¥ê¥«ÍÑ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿·¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢LP500ÆÃÍ¤Î³°Áõ¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ø¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬Â³¤¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤ä¥ß¥Ë¥«¡¼¤òºÙ¤«¤¯¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢³°Áõ¤òLP500ÍÑ¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤ä¥µ¥¤¥É¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢»ÔÈÎ·¿¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
¡È³«¤¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡É¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤¬»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡¤·¤«¤·¡¢À½ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÆæ¤Î»ñÎÁ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢LP500¤Î¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¡È³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡É¤Î¼Ì¿¿¤¬°ìËç¤â¸½Â¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¸¼¨»þ¤ÎµÏ¿¼Ì¿¿¤ä¥×¥ì¥¹»ñÎÁ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤¬´°Á´¤Ë·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥é¥¤¥È³«ÊÄµ¡¹½¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¤Î¿§¤â»ñÎÁ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÎÌ»º·¿LP400¤Ç¤Ï¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ÈÆâÉô¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢LP500¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹õ·Ï¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÆ±¤¸¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¡¢ÁÛÁü¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·Åö»þ¡¢LP500¤Î¥é¥¤¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆâÉô¤¬²¿¿§¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©