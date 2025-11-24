¡ÖµíÆý±¿ÈÂ¼Ö¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¡× ¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê66¡Ë¤¬»àË´ ËÌ³¤Æ»ËÌÅÍ»Ô
¡þ¥¿¥¤¥È¥ë
¡ÖµíÆý±¿ÈÂ¼Ö¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¡× ¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê66¡Ë¤¬»àË´ ËÌ³¤Æ»ËÌÅÍ»Ô
¡þËÜµ
ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌÅÍ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç2025Ç¯11·î24Æü¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÅÍ»ÔÃ«¹¥4ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»228¹æ¤Ç¤¹¡£
¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¡ÖµíÆý±¿ÈÂ¼Ö¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃËÀ¤Î°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸ÅÆâÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦»°±ºÌ¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
ÇÛÀþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥À¥¤¥¹,
³¤,
ÆÁÅç,
¶âÂ°²Ã¹©,
ºßÂð°åÎÅ