¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎÅÍÜ¤ò½ª¤¨¤¿½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬8Æü¤Ö¤ê¤Ë¸øÌ³¤ËÉüµ¢¤·¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¶õ¼ê¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥­¥ã¥á¥ë¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡ÖÅìµþÉðÆ»´Û¡×¤Î´ÑµÒÀÊ¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¶¥µ»¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤é¤Ë¤è¤ëÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤Ë¼êÏÃ¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£·î18Æü¤«¤é¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ë¤è¤ê¤ª½»¤Þ¤¤¤ÇÎÅÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤¬8Æü¤Ö¤ê¤Î¸øÌ³¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î½ÐÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¡¢¾É¾õ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï2021Ç¯¤«¤éÁ´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤ÎÈó¾ï¶Ð¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÏÃ¤òÍÑ¤¤¤¿¸øÌ³¤äÄ°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£