¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢Íèµ¨¤«¤é¿·¥æ¥Ë¡ª¼ã·î¡Öº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢2025Ç¯7·î31Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥à¥·¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤¹¤ëµåÃÄ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¥®¥¢¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤êÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¡£µåÃÄ¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢º£²ó¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿»îÃå¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÁÇºà¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Ë¥À½¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¾åµé¤òÄÉµÚ¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¹âµ¡Ç½¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£
¡Ú¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¡Û
¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¡¦ÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¶¯ÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 100%¤ÎµÛ¿å¡¦Â®´¥ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤µ¤ÈÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¸þ¤±À½ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëË¥À½¹©¾ì¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¥í¥´¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë»É½«¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¸Ä¡¹¤ÎÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥óÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¼ê¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Û¡¼¥à¡Û
2011Ç¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ï¤è¤ê¿¼¤¯Ç»¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤¿¿§Ä´¤Ë¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ï¤µ¤é¤Ëßê¤Ó¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¸½¤Ø¤ÈÊÑ²½¤µ¤»¤¿¡£¾åÃå¤ÎÂµ¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¹¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥é¥¤¥ó¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¥Õ¥©¥ó¥È¤ä¥Í¡¼¥à¥Õ¥©¥ó¥È¤â¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Ó¥¸¥¿¡¼¡Û
¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¿·¤·¤¤¿§Ä´¤òºÎÍÑ¡£¾åÃå¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ï°ìÁØÎÏ¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´ÂÎ¤ò¥¯¡¼¥ë³î¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¶»¤Î¡ÖORIX¡×¥í¥´¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Âµ¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥µ¡¼¥É¡Û
¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¥°¥ì¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥×¤È¶»¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡É¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥í¥´¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ ¼ã·î·òÌð
¡Ö¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¿¤Ó½Ì¤ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Êäµå¤äÁ÷µå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·
¤Æ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¤¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©
¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×