¡¡11·î24Æü¡¢¿åÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿12R¡¦´¨µÆ¾Þ¡ÊM3¡¦2ºÐ¡¦¥À1600m¡Ë¤Ï¡¢»³ËÜÁïºÈµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥»¥¤¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡ÊÌÆ2¡¦´ä¼ê¡¦º´¡¹ÌÚÍ³Â§¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£7ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¥Ù¥¬¡ÊÌÆ2¡¦´ä¼ê¡¦¿û¸¶·®¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥»¥í¡¼¥à¡ÊÌÆ2¡¦´ä¼ê¡¦¿û¸¶±¦µÈ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:43.3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç°¤Éô±Ñ½Óµ³¾è¡¢¥é¥Ö¥³¥é¡¼¥¸¥§¥ó¡Ê²´2¡¦´ä¼ê¡¦¿û¸¶·®¡Ë¤Ï¡¢8ÃåÇÔÂà¡£
1Ãå¡¡¥»¥¤¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê
»³ËÜÁïºÈµ³¼ê
¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤é2ÈÖ¼ê¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥È¤Ï½Ð¤¿¤Ê¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡Ë¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¾¯¡¹Áá¤¯¤Æ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¡¹¡¢»Å³Ý¤±¤¿¤È¤¤Ë¼êÁ°¤òÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£º£²ó¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º´¡¹ÌÚÍ³Â§Ä´¶µ»Õ
¡Öº£Æü¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Æ¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï³Ú¾¡¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£µ¤ÀÅª¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¤¥à¡Ê1Ê¬43ÉÃ3¡Ë¤â¤³¤Î»þ´ü¤Î2ºÐÇÏ¤Ê¤é¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡Áö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶âÇÕ¤â»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¤Ç·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥»¥¤¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¡7Àï5¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦´ä¼ê¡¦º´¡¹ÌÚÍ³Â§¡Ë
Éã¡§¥¿¥ê¥¹¥Þ¥Ë¥Ã¥¯
Êì¡§¥°¥í¥ï¡¼¥ë¥Ý¥ó
ÊìÉã¡§¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë
ÇÏ¼ç¡§¶âÅÄÀ®´ð
À¸»º¼Ô¡§T.M¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥»¥¤¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê
2Ãå¡¡¥¤¥¿¥º¥é¥Ù¥¬
3Ãå¡¡¥»¥í¡¼¥à
4Ãå¡¡¥¥é¥é¥«
5Ãå¡¡¥í¥¸¡¼¥¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º
6Ãå¡¡¥Ö¥é¥¤¥ª¥ó
7Ãå¡¡¥µ¥µ¥¥ó¥È¥µ¥Ö¥í¥¦
8Ãå¡¡¥é¥Ö¥³¥é¡¼¥¸¥§¥ó