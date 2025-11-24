¡Ú¤³¤ì¤Ï¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¡Û¼¯¤À¤é¤±¡Ö¤Ê¤é¤·¤«¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ë2Àé¤¤¤¤¤Í¡ÖÆ´¤ì¤ÎÅÅ¼Ö¡×¡Ö¤Ä¤ê³×¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤Ê¤é¤Ç¤Ï(@Lp5iwcdqhB4Vbs6)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¼¯¡×¤¬Í­Ì¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÆàÎÉ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤¬¡¢¶áÅ´ÅÅ¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤é¤·¤«¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÆàÎÉ¤Î¿¹¡É¤ÎÃæ¤òÁö¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¶áÅ´¡Ö¤Ê¤é¤·¤«¥È¥ì¥¤¥ó¡×

ºÇ¶á¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤¬¡ÖÃÏ°è¤é¤·¤µ¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÖÎ¾¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¹ë²Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÏÂ¤é¤°¤è¤¦¤Ê¼ÖÎ¾¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤äÄÌ¶Ð¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£

¶áÅ´ÅÅ¼Ö¤Î¡Ö¤Ê¤é¤·¤«¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¼¯¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£

©Lp5iwcdqhB4Vbs6

¶áÅ´ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤é¤·¤«¥È¥ì¥¤¥ó¡×
¤Ã¤Á¤ã¤¦²Ä°¦¤¤ÅÅ¼Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ç

¡Ö¤Ê¤é¤·¤«¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÖÎ¾¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤ÎÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾è¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢ºÂÀÊ¤Î¿å¶ÌÌÏÍÍ¤äÄß¤ê³×¤Î¼¯¥â¥Áー¥Õ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£´Ñ¸÷¤ÇÆàÎÉ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÆü¡×¤Ë¤Ê¤ëÅÅ¼Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤ê³×¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¶öÁ³¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¾²¤Þ¤Ç¼ÇÌÏÍÍ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ä¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¡£ÆàÎÉÊýÌÌ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð²ñ¤¨¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥­ー¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ì¥¢Îó¼Ö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¤¼¯¤¿¤Á¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤é¤·¤«¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£

