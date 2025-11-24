¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»ÉµÒ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬¹¥Ä´¥¡¼¥×¡Ä¡ÖÆüËÜ¤Î¼Ç¤Ø¤ÎÅ¬À¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®
¡¡11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Ä´¶µÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¤»¤ó4ºÐ¡Ë¤Ï¡¢24Æü¤ËÇÏ¾ìÆâ¹ñºÝ±¹¼Ë¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°ÆüÆ±ÍÍ¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥í¥Ù¥ëÄ´¶µ½õ¼ê¡£
¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Û²¤½£G1ÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡¢Åìµþ2400m¤Ç¿¿²ÁÌä¤¦¡Ä¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤â½ç±þ¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×
¡¡¥í¥Ù¥ë½õ¼ê¤Ï¡Öº£Ä«¤ÏºòÆü¤è¤ê¤âÂ®¤¤¥¥ã¥ó¥¿¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤Î¾õÂÖ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºòÇ¯6Ãå¤À¤Ã¤¿¥´¥ê¥¢¥Ã¥È¤Ï»ä¤ÎÃ´Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¼Ç¤ä¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ´¶µ»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤âº£Æü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¡¢¥ì¡¼¥¹Åö½µ¤â½çÄ´¤ÊÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£