¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£²¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë£±£°²óÀï¡¡¡»ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê£Ô£Ë£Ï£¸²ó£²Ê¬£µ£¹ÉÃ¡Ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡ü¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê£²£¹¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò²¼¤·²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ç¸½£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£±°Ì¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê£³£·¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤òÁê¼ê¤Ë¡¢£¸²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤ò»Å³Ý¤±¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡´°àú¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç²÷¾¡¤·¤¿ÄÚ°æ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ö¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Îµ÷Î¥¤Ê¤éº£Æü¤Ï¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡££±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¡×¤È½ý¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º¸¥¸¥ã¥Ö¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅö¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤¯¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¡¢£¸²ó¤Ë°ìµ¤¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¤È»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£²¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£¸·î¤ËÆüÂç»þÂå¤Î¸åÇÚ¡¦¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¤¬»î¹çÃæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»àµî¡££±£°·î¤Ë¤ÏÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿ÆüÂç¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¦Çß²¼¿·²ð¤µ¤ó¤¬µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È£²¿Í¤ËÌÌÌÜ¤¬¤¿¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÅ·¹ñ¤ÎÍ§¿Í¡¢²¸¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç»þÂå¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò£´Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¤È¡¢£²£±Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Àï¤ò¤Ë¤é¤ß£³ÀïÌÜ¤ÇÁá¤¯¤â¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢°ìÈ¯²óÅú¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤Ê¤éÃ¯¤È¤Ç¤â¤ä¤ë¡£¥¢¥Þ¤Î¶¯¤¤Áê¼ê¤Ï¤ä¤ê¤Ä¤¯¤·¤¿¡£¥Ð¥à¡Ê£×£Â£Á¡¢£×£Â£Ã¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ë¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£»ö¼Â¾å¤ÎÀ¤³¦Á°¾¥Àï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÍèÇ¯Áá¡¹¤Ë¤âÀ¤³¦Ä©Àï¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¢¡ÄÚ°æ¡¡ÃÒÌé¡Ê¤Ä¤Ü¤¤¡¦¤È¤â¤ä¡Ë¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯£³·î£²£µÆü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£¾®³Ø¹»£¶Ç¯¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢ÉÍ¾¾¹©¡½ÆüÂç¡½¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¤Ç³èÌö¡£¥¢¥ÞÀïÀÓ¤Ï£±£°£¶¾¡¡Ê£±£°£Ò£Ó£Ã¡Ë£²£µÇÔ¡££²£µÇ¯£³·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯£¶·î¤Î¥×¥íÂè£²Àï¤Ç¥Ð¥ó¡¦¥¿¥ª¡¦¥È¥é¥ó¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤·ºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤Ç£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¥×¥íÀïÀÓ¤Ï£³¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡£¿ÈÄ¹£±£¶£°¥»¥ó¥Á¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£