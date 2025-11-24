¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÅçÅÄËã±û¤¬»Ë¾å½é5Ï¢ÇÆ¡¡3AÀ®¸ù¤Î²¬2°Ì¡¢3°Ì¤Ë²¬ÅÄ¡¡Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÎºÇ½ªÆü¤¬24Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ç¤ÏSP¼ó°Ì¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼2°Ì¤Î124¡¦23ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹ç·×196¡¦78ÅÀ¤Ç»Ë¾å½é¤Î5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡SP8°Ì¤Î²¬ËüÍ¤»Ò¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î136¡¦73ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×194¡¦82ÅÀ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ²ê°Í¡ÊÌ¾ÅìFSC¡Ë¤¬¹ç·×188¡¦31ÅÀ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£