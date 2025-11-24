ÃæÌî´´»Î¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ë¡Ö¾Ð¤¦¤ï¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Æ¡×¤ÎÀ¼¡¡¤Ê¤¼¡©¡¡²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤¢¤ë°ÌòÇÐÍ¥¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡IBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé5°Ì¤ÎÃæÌî´´»Î¡Ê30¡áÄë·ý¡Ë¤ÏÆ±µé3°Ì¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡Ê35¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë0¡½3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¡¢²¦¼Ô¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£ÃæÌî¤Ï¥×¥í½é¹õÀ±¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤¬14¡Ê13KO¡Ë¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÌî¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃæÌî¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÅÒÇîÌÛ¼¨Ï¿¥«¥¤¥¸¡×¤Î¶Ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿Amazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÄÌ¡É¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¡¦¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê59¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¹áÀî¤Ï¡Ö¥«¥¤¥¸¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°Ìò¤Î°ì¿Í¡¦Íøº¬Àî¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÃæÌî¤ÎÆþ¾ì¶Ê¥«¥¤¥¸¤ÇÂçÁð¸¶¡¡¹áÀî¾ÈÇ·¤â¤ª¤ë¤·¤³¤ó¤Ê¤ó¾Ð¤¦¤ï¡×¡Ö¹áÀî¾ÈÇ·¤ÎÁ°¤Ç¥«¥¤¥¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¨¥°¤¤¤ÆÃæÌî¡×¡ÖÃæÌî´´»ÎÁª¼ê¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤Ï¥«¥¤¥¸¡©¡¡¹áÀî¤µ¤óÍøº¬Àî¤À¤è¤Í¡×¡Ö¹áÀî¤µ¤ó¤ª¤ë¤Î¤ËÃæÌî¤ÎÆþ¾ì¶Ê¥«¥¤¥¸¤Ç¤ï¤í¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£