¡ÈÅ´¤Î·ý¡ÉÃæÌî´´»Î¤ÏÀ¤³¦Ä©Àï¸¢³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¡Ä¥À¥¦¥óÃ¥¤ï¤ì¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥¢¥ê¡¼¥à¤ËÈ½ÄêÉé¤±
¡¡¡þIBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé3°Ì ¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à(ÊÆ¹ñ)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé5°Ì ÃæÌî´´»Î(Äë·ý)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡IBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé5°Ì¤ÎÃæÌî´´»Î¡Ê30¡áÄë·ý¡Ë¤ÏÆ±µé3°Ì¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡Ê35¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë0¡½3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¡¢²¦¼Ô¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£ÃæÌî¤Ï¥×¥í½é¹õÀ±¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤¬14¡Ê13KO¡Ë¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥Þ¥Î¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¢¥»¥í¡ÊÅ´¤Î·ý¡Ë¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ëÃæÌî¤â¡¢¸µWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦¼Ô¤ËÎÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ½ÐÆþ¤ê¤·¡¢°ìÈ¯Åö¤Æ¤Æ¤Ï¡È¼ÍÄø·÷³°¡É¤ØÆ¨¤²¤ë¥¢¥ê¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢º¸¤Î¶¯ÂÇ¤Ï¶õÅ¾¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤äÁêÂÇ¤Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¤¬·èÄêÂÇ¤ò·«¤ê½Ð¤»¤º¡¢Í×½ê¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÁê¼ê¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£10²ó¤Ë¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥ê¡¼¥à¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¥À¥¦¥ó¡£ºÇ½ª12²ó¤Ë¤Ï¶¯ÂÇ¤òÅö¤Æ¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿·â¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï115¡½112¡¢116¡½111¡¢118¡½109¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥ê¡¼¥à¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå»Ô½Ð¿È¤ÇÅìµþ¡¦ÃÝÂæ¹â»þÂå¤Ë¹â¹»3´§¤òÃ£À®¡£ÅìÇÀÂç¤Ç¤Ï¹ñºÝÂç²ñÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¡¢18Ç¯10·î¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1»î¹ç¤ò½ü¤¯Á´KO¾¡¤Á¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4²óTKO¾¡¤Á¤Ç¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄÏÂµ£¡ÊTMK¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤Æ½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿²¦¼Ô¥ì¥ª¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËÊÆ¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥¤ÇV2Àï¤òÍ½Äê¡£ÃæÌî¤¬º£²ó¾¡¤Æ¤Ð¡¢¤½¤Î¼¡¤Ç¤ÎÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¬·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÈÃæÌî¤Ê¤éÀ¤³¦¤ò³Í¤ì¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢À¤³¦ÀïÀþ¤«¤é¤Î¸åÂà¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£