¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¡×¼ûÍ×¹â¤Þ¤ë¡È¥×¥ÁìÔÂô¡É ¤ªºÐÊë¾¦Àï¤¬ËÜ³Ê²½ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤ËÆÃÀß²ñ¾ì ¡áÀÅ²¬»Ô
¤ªºÐÊë¾¦Àï¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë11·î24Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤ÏÆÃÀß²ñ¾ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¡£¥×¥ÁìÔÂô¤Î¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾¾ºä²°ÀÅ²¬Å¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤ªºÐÊë¥³ー¥Êー
¡ã¼Ò²ñÉô ÅÄÅç¤«¤Î¤óµ¼Ô¡ä¡Ö¾¾ºä²°ÀÅ²¬Å¹¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é½é¤á¤Æ4³¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ªºÐÊë¥³ー¥Êー¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤ªºÐÊëÌÜÅª¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤ËÇã¤¤Êª¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢Çã¤¤ÊªÌÜÅª¤ÇÍè¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤ªºÐÊë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãË¬¤ì¤¿¿Í¡ä¡Ö¤ª»Å»ö¤Î¤ªµÒ¤µ¤óÍÑ¤Ë¥Óー¥ë¤Î¤ªºÐÊë¤òÇã¤¤¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤´¤í¤Î´¶¼Õ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡× ¡Ö²Ç¤Î¼Â²È¤ÈÄï¡Ê¤ËÂ£¤ë¡Ë¡£ËèÇ¯¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¾¾ºä²°¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥®¥Õ¥È¡£
Ä¹»þ´ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤¿ÍÌ¾Å¹¤ÎÁíºÚ¤Ê¤É¡¢¥×¥ÁìÔÂô¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÂ£¤ë¥®¥Õ¥È¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¾ºä²°ÀÅ²¬Å¹ ÌÚÄí±ÑÇ·¤µ¤ó¡ä¡ÖÁª¤Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂ£¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¾¾ºä²°ÀÅ²¬Å¹¤Ç¤Ï¡¢12·î20Æü¤Þ¤Ç¤ªºÐÊë¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
