¡ã¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡ä¤â¤¦Èè¤ì¤¿¡Ä2ºÐ¤Î¤ï¤¬»Ò¤È½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤¬Í«Ýµ¡£³°½Ð¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¹©É×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤

2ºÐÁ°¸å¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤â¡¢¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÊú¤Ã¤³¤â¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤âÇã¤¤Êª¥«¡¼¥È¤â·ù¡£Êâ¤¤¿¤¤Áö¤ê¤¿¤¤2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¿Í¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¡¢µ¢¤êÆ»¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È·ù¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤Èµã¤½Ð¤¹¡£¤â¤¦Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤äÍ§Ã£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÁ´Á³°ã¤¦¤È¤³¤í¤ËÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬2ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÍ§Ã£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù
¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ËÇº¤à¤Î¤ÏÂ¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¡ª
¡Ø¤ï¤¬»Ò¤Ï¤â¤¦¤¹¤°3ºÐ¤À¤±¤ì¤É¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¡£½Ð¤«¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥°¥Ã¥¿¥êÈè¤ì¤ë¡£½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£ÍÄÃÕ±à¤Î¥×¥ìÊÝ°é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î»Ò¤ÏÊì¿Æ¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¥¸¥Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤âÆ±¤¸¡£¤ªÅ¹¤Î¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÂçÊÑ¡£Çã¤¤ÊªÃæ¤â»Ò¤É¤â¤¬ÂÎ¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¥«¡¼¥È¤¬Æ°¤¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·¤¤òÃ¦¤¤¤ÇÍî¤È¤¹¤Ê¤É¡¢ËÜÅöÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡Ù
Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î¤ï¤¬»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¸µµ¤¤Ç³èÈ¯¤Ê»Ò¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æ°¤²ó¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¼Õ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥«¡¼¥È¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤ê¡¢·¤¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬°ì½ï¤Î¥Þ¥ÞÆ±»Î¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ø2ºÐÆ±»Î¤Ê¤éÄ¹»þ´Ö¤ÏÍ·¤Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¸ø±à¤Ç¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¡£»Ò¤É¤â¤¬ÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤¤¡Ù
¡ØÂ¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¤À¤è¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ë¤«¤é¡¢¤ªÃý¤ê¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù
2ºÐ»ùÆ±»Î¤¬°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¾ì¹ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£2ºÐ¤Ï¤Þ¤ÀÍ§Ã£¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÌÜ¤òÎ¥¤¹¤È´í¸±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É®¼Ô¤â»Ò¤É¤â¤¬2ºÐ¤Î¤È¤¤Ï¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ó¤òÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î»Ò¤É¤â¤È³°½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í§Ã£¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Î½ª¤ï¤ê¤Î»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¡¢»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ì¤ÐÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ä¥Ú¡¼¥¹¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤ÏÉéÃ´¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¹ÔÆ°¤·¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¡£Í§Ã£¤È¤À¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤·¤µ¡Ù
Í§Ã£¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¾ì¹ç¤â¡£¤¤¤¯¤é¥Þ¥Þ¤¬µ¢¤ë»þ´Ö¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¤°¤º¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢Í§Ã£¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÍ·¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î»Ò¤É¤â¡£¥Þ¥Þ¤¬³Ú¤Ç¤¤ë¹©É×¤È¤Ï
Çã¤¤Êª¤Î¤È¤¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¤ª¤ó¤Ö
¡Ø2ºÐÈ¾¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¤ó¤Ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤è¡£¤ª¤ó¤Ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥¸¤Î¿Í¤Ë¡Ö½Å¤½¤¦¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡Ù
»Ò¤É¤â¤¬¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤ª¤ó¤Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤â¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤¤è¤ê¤âÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤â½Å¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤ª¤ó¤Ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬Êâ¤²ó¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Çã¤¤Êª¤ÏÄÌÈÎ¤äÂðÇÛ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
¡Ø2ºÐ9¥ö·î¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤â¥«¡¼¥È¤äÊú¤Ã¤³¤¬NG¤Ê¥¿¥¤¥×¡£Çã¤¤Êª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤äÂðÇÛ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡Ù
¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤äÂðÇÛ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£²ÙÊª¤ò¸¼´Ø¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ï°ìÊâ¤â³°¤Ë½Ð¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÇã¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Çã¤¤ÊªÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÄÌÈÎ¤äÂðÇÛ¤ÎÊý¤¬µ¤»ý¤Á¤Î¾å¤Ç¤â³Ú¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤È¤¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ç
¡Ø¤½¤Îº¢¤Ï²È¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¡£¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤â¤À¤è¡£¤À¤«¤é½Ð¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£²È¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤¯¤é¤¤¡£¤É¤³¤ËÃÏÍë¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¶²ÉÝ¤À¤è¤Í¡Ù
»Ò¤É¤â¤¬2ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Ï³°¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢²È¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤âÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤ò¸ò¸ß¤Ë»È¤¨¤ÐÉÔ¸øÊ¿´¶¤â¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤òÍ·¤Ð¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡Âç¤¤Ê¹¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù
¡ØÁö¤Ã¤Æ¤âÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê½ê¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡¡Âç¿Í¤Î¥¨¥´¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤À¤è¡£º£¤ÏÊâ¤¤¤¿¤êÁö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤À¹¤ê¤Îº¢¤Ç¤Ï¡©¡Ù
ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¹¥´ñ¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¾Íè¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ï¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤¬µÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¸ø±à¤ä»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬°ÂÁ´¤Ë»×¤¤ÀÚ¤êÆ°¤²ó¤ì¤ë¾ì½ê¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥Þ¥Þ¤â»Ò¤É¤â¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°½Ð¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤äÍÑ»ö¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ÇÇº¤à¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¡¢¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£