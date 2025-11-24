¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï¹Ô³ÚÆüÏÂ ¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¸«º¢·Þ¤¨¤ë ¡áÀÅ²¬
3Ï¢µÙ¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÏÆüº¹¤·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Àä¹¥¤Î¹Ô³ÚÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÌ¾½ê¤Ç¹ÈÍÕ¤¬¸«º¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¾Éô¡¦ÃæÉô¡¦ÅìÉô¡¦°ËÆ¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ÈÍÕ¤¬¡Ö¸«º¢¡×¤Î¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È
ÀÅ²¬¸©¿¹Ä®¤Î¡Ö¾®Ô¢¿À¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£¶Æâ¤òÎ®¤ì¤ëµÜÀî±è¤¤¤Ê¤É¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¾®Ìó1000ËÜ¤Î¥â¥ß¥¸¤¬½©¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î11·î24Æü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÌÚ¡¹¤ò¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã´Ñ¸÷µÒ¡ä¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ã´Ñ¸÷µÒ¡ä¡ÖÀî¤È¥â¥ß¥¸¤¬¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¡× ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ã¾®Ô¢¿À¼Ò ÂÇÅÄ²í¿Ã¸¢µÜ»Ê¡ä¡ÖÀÖ¿§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²«¿§¡¢ÎÐ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¡×
ÀÅ²¬¸©Àîº¬ËÜÄ®¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦À£Ëô¶®¤Ç¤â¹ÈÍÕ¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« Âìß·Íª´õ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡ÖÀîº¬ËÜÄ®¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦À£Ëô¶®¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤ÊÀÖ¤ÎÂÓ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ì´¤Î¤Ä¤ê¶¶¤Ç¤¹¡£¸ÐÈÊ¤ÎÌÚ¡¹¤¬¡¢²«¿§¤¯¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤ÎÃí¤®ÊýÅª¤Ë¤ÏÆü±¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡ÖÀÅ²¬»Ô¤Î»³´Ö¤Ë¤¢¤ë°æÀî¸Ð¤Ç¤¹¡£¸Ð¤Î¤½¤Ð¤ÎÌÚ¡¹¤¬¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹ÈÍÕ¤¬¸Ð¤ËÈ¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ð¤Ë±Ç¤ë¹ÈÍÕ¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°æÀî¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸©Æâ¶þ»Ø¤Î´¨¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ã»¤¤½©¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡ÖÉÙ»Î»Ô¤Î¿ÜÄÅÀî·ÌÃ«¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤µ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ´ã²¼¤Ë¤Ï¹ÈÍÕ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¿ÜÄÅÀî·ÌÃ«¤ÎÂçÃª¤ÎÂì¤Ç¤¹¡£Âì¤¬Î®¤ì¤ëÉ÷Î®¤ÊÍÍ¤È¡¢¼þÊÕ¤Î¹ÈÍÕ¤Î¶¦±é¤¬Èó¾ï¤ËìÔÂô¤Ç¤¹¡×
¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ë¤¢¤ë¹Ä¼¼¤æ¤«¤ê¤ÎÅ¡±à¡ÖÃáÉãµÜµÇ°¸ø±à¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¿§ÉÕ¤¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤ä¤äÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¤ÎÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤òÃæ¿´¤Ë¹ÈÍÕ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãË¬¤ì¤¿¿Í¡ä¡Ö¿§¹ç¤¤¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤«¤é¥Ö¥ëー¤Î¶õ¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿ºÇ¹â¡× ¡Ö¿´¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤âÁö¤ì¤ÆÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤¤¤Ä¤âÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡È¿©Íß¤Î½©¡É¤âËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃáÉãµÜµÇ°¸ø±à ã·Æ£²íÅÍ±àÄ¹¡ä¡Öµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©»ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤´¤Ï¤ó¤Î¥×¥ìー¥È¤äÎ¤°ò¤Î¥Èー¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
11·î28Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡Ö°ËÆ¦¡¦½¤Á±»û¤ÎÆú¤Î¶¿¤«¤¤¤ï¤¤¤Î¾å¶õ¤Ç¤¹¡£±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¹ÈÍÕ¤ÎÀÖ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤¨¤ó¤¸¿§¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¿¼¤¤ÀÖ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ÇÀ¸¤ÎÎÐ¡¢¹¤¬¤ëÃÓ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¹¡×
¸©Æâ¤Î»³Ï¼¤Ê¤É¤Î¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í11·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¡È½©¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µ¨Àá¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤òºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇËþµÊ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£