¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£¼ó°Ì¡Ê¾¡¤ÁÅÀ74¡ËÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÎJ2½é¾º³Ê¤¬³ÎÄê¤·¡¢»Ä¤ê1ÏÈ¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤ò2°ÌÈ¬¸Í¡ÊÆ±71¡Ë¤È3°ÌFCÂçºå¡ÊÆ±68¡Ë¤¬Áè¤¦¡£

¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢3¡Á6°Ì¤Ë¤è¤ëJ2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤À¡£È¬¸Í¤ÈFCÂçºå¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿Êý¤ÏPO¤Ø¡£4°ÌµÜºê¡Ê¾¡¤ÁÅÀ67¡Ë¤È5°Ì¼¯»ùÅç¡ÊÆ±66¡Ë¤âPO¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢6°Ì¤Ï¤Þ¤À5¥Á¡¼¥à¤Ë²ÄÇ½À­¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï­¡¾¡¤ÁÅÀ­¢ÆÀ¼ºÅÀº¹­£ÁíÆÀÅÀ¿ô¤Î½ç¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£¸½ºß6°Ì¤Ï¶âÂô¤À¤¬¡¢7°ÌËÌ¶å½£¤È8°ÌÆàÎÉ¤â¾¡¤ÁÅÀ56¤ÇÊÂ¤Ö¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¤â¶âÂô¤ÈËÌ¶å½£¤¬¡Ü6¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆàÎÉ¤â¡Ü5¡£ÁíÆÀÅÀ¿ô¤â¶âÂô49¡¢ËÌ¶å½£45¡¢ÆàÎÉ49¤È¶á¤¤¡£

¡¡ÁíÆÀÅÀ¿ô¤Þ¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¡¢ÁíÆÀÅÀ¿ô¤Î½ç¡Ë¤Ç·è¤á¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÂ¤Ù¤Ð¡ÖÃêÁª¡×¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤ËËÌ¶å½£¤¬¶âÂô¤è¤ê4ÅÀÂ¿¤¯¼è¤ê¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÆ±¤¸ÅÀº¹¤Ç¾¡¤Ä¤«°ú¤­Ê¬¤±¤ì¤Ð¡¢º£µ¨Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç2Àï2¾¡¤ÎËÌ¶å½£¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£1ÅÀ¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë²ÄÇ½À­¤â½Ð¤Æ¤­¤½¤¦¤À¡£

¡¡3¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢9°ÌÆÊÌÚSC¡Ê¾¡¤ÁÅÀ55¡Ë¤È10°ÌÊ¡Åç¡ÊÆ±53¡Ë¤Ë¤â6°Ì¤Î²ÄÇ½À­¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºÇ½ªÀá¤Ï6°Ì¤òÁè¤¦5¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¶âÂô¤ÈÊ¡Åç¤¬¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾å°Ì¤¬Áê¼ê¡£ËÌ¶å½£¡¢ÆàÎÉ¡¢ÆÊÌÚSC¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼³«ºÅ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²¼°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦Å¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£2ÏÈ¤ÎJ1¾º³ÊÁè¤¤¤âºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç·è¤Þ¤é¤º¡¢J2¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤Ë²ÄÇ½À­¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤«¤éJ2¤Ï¡ÖËâ¶­¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éé¤±¤¸¤È¡ÖËâ¶­¡×¤ÊJ3¤ÎÁè¤¤¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë

J3¾å°Ì¤Î½ç°ÌÉ½¤ÈºÇ½ªÀá¤ÎÁê¼ê

½ç¡¡¥Á¡¼¥à¡¡¾¡ÅÀ¡¡ÆÀ¼ºº¹¡¡ÁíÆÀÅÀ¡¡Áê¡¡¼ê
­¡¡¡ÆÊÌÚC¡¡¡¡74¡¡¡¡¡Ü27¡¡¡¡64¡¡¡¡ÁêÌÏ¸¶¡ÊA¡Ë
­¢¡¡È¬¡¡¸Í¡¡  71¡¡    ¡Ü23¡¡¡¡45¡¡¡¡Î°¡¡µå¡ÊA¡Ë
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼J2¼«Æ°¾º³Ê¥é¥¤¥ó
­£¡¡FCÂçºå¡¡ 68¡¡    ¡Ü21    ¡¡52¡¡¡¡´ô¡¡Éì¡ÊA¡Ë
­¤¡¡µÜ¡¡ºê¡¡  67    ¡¡¡Ü17    ¡¡60¡¡¡¡Ê¡¡¡Åç¡ÊA¡Ë
­¥¡¡¼¯»ùÅç¡¡  66    ¡¡¡Ü27    ¡¡67¡¡¡¡¶â¡¡Âô¡ÊA¡Ë
­¦¡¡¶â¡¡Âô¡¡  56 ¡¡¡¡¡Ü6     ¡¡49¡¡¡¡¼¯»ùÅç¡ÊH¡Ë
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼J2¾º³ÊPO¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó
­§¡¡ËÌ¶å½£¡¡  56 ¡¡¡¡¡Ü6¡¡     45¡¡¡¡¾¾¡¡ËÜ¡ÊA¡Ë
­¨¡¡Æà¡¡ÎÉ¡¡  56 ¡¡¡¡¡Ü5     ¡¡49¡¡¡¡Ä»¡¡¼è¡ÊA¡Ë
­©   ÆÊÌÚSC ¡¡55 ¡¡¡¡¡Ü2     ¡¡38¡¡¡¡Ä¹¡¡Ìî¡ÊA¡Ë
­ª¡¡Ê¡¡¡Åç¡¡  53 ¡¡¡¡¡Ý8     ¡¡58¡¡¡¡µÜ¡¡ºê¡ÊH¡Ë
¢¨¤¹¤Ù¤Æ29Æü¸á¸å3»þ³«»Ï¡¢H¤Ï¥Û¡¼¥à¡¢A¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¡£¾¾ËÜ¡½ËÌ¶å½£¤ÏÅìµþ¡¦À¾¤¬µÖ¤Ç³«ºÅ