¡ÖÀ°·Á¤ÏÏ·²½Áá¤¤¡×°Õ¸«¤ËÈ¿ÏÀ¡ªàÀ°·ÁÁí³Û1350Ëü±ßá32ºÐYouTuber¡¢À°·Á¸å¤Î7Ç¯Á°¢Í¸½ºßàÈæ³Ó¼Ì¿¿á¸ø³«¡Ö¤à¤·¤í¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×È¿¶ÁÂ³¡¹¡¡
¡Ö¥¢¥ó¥Á¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ì¤Æ¤ÆÁð¡×
¡¡YouTuber¤ÎÀ°·Á¥¢¥¤¥É¥ë¹ì¤Á¤ã¤ó(32)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£À°·Á¸å¤Î·Ð²á¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ë¡ØÀ°·Á¤·¤Æ¤ë¤«¤éÏ·²½Áá¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬³Ú¤·¤ß¡Ù¤È¤«·ùÌ£¸À¤ï¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¤à¤·¤í¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤µ¤¨¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¹ì¤Á¤ã¤ó¡£
¡¡2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò²£¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¡¢º¸¤ò¡ÖÌó7Ç¯Á°¡×¡¢±¦¤ò¡Öº£(¤â¤¦¤¹¤°33ºÐ)¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¡¢·Ð²á¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Á¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ì¤Æ¤ÆÁð¡¡ ¤à¤·¤í¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÂº·É¡×¡ÖÀ°·Á¤¹¤ë¤°¤é¤¤Èþ°Õ¼±¹â¤¤¤Î¤Ë¤¹¤°Ï·²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¹ì¤Á¤ã¤ó¤Ï2016Ç¯¤«¤éYouTube¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¸½ºß¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï89Ëü¿ÍÄ¶¡£²áµî¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢À°·Á¤ËÁí³Û1350Ëü±ß¤òÅê¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£