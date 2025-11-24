11·î21Æü¡¢JRÆ£»Þ±Ø¹½Æâ¤Ç10Âå¤Î½÷À­¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢30Âå¤Î·Ù»¡´±¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤ÎÂáÊá¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤ê6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·Ù»¡´±¤ÎÂáÊá¤Ï2025Ç¯6¿ÍÌÜ ²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿ ¿®Íê²óÉü¤ØÂÐºö¼¨¤·¤¿¤Ð¤«¤ê ¡áÀÅ²¬

¡ãÂçÀ¾À²µ¨µ­¼Ô¡ä

¡Ö¸áÁ°9»þ¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬Æ£»Þ·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×

À­Åª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Îµ¿¤¤¤Ç11·î23Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¸òÄÌµ¬À©²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½äººÉôÄ¹¤ÎÃË¡Ê36¡Ë¤Ç¤¹¡£

¸©·Ù´Æ»¡²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï21Æü¸á¸å6»þº¢¡¢JRÆ£»Þ±Ø²þ»¥Æâ¤Î¾å¤ê¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢10Âå¤Î½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢Åð»£¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÈï³²½÷À­¤Î²¼Ãå¤¬¼Ì¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡Ö²¼Ãå¤¬¸«¤¿¤¯¤ÆÅð»£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©·Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©·Ù¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï9·î¤Ë·ÙÉô¤ÎÃË¤¬¸òÈÖ¤ÇÅð»£¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ5¿Í¤Î·Ù»¡´±¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¼Ô¤Ï6¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£

¡ãÀÅ²¬¸©·Ù µ×ÅÄÀ¿ËÜÉôÄ¹¡ä

¡Öº£¤³¤½¸Ø¤ê¤È»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ñ²È¤È¹ñÌ±¤ËÊô»Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ù»¡¤Î¤¢¤ë¤Ù¤­»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×

10·î¤Ë¤Ï¡¢Î×»þ¤Î·Ù»¡½ðÄ¹²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢¸©Ì±¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ù»¡¿¦°÷¤Î¹Ëµª½ÍÀµ¤ÎÅ°Äì¤ä¡¢¼Â¸úÀ­¤Î¤¢¤ëÉÔ¾Í»öËÉ»ßÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©·Ù¤Îº´Æ£¹°Æ»·ÙÌ³ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¸©·Ù°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢·Ù»¡´±¤ÎÂáÊá»ö°Æ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£