¹Åç»ÔÃæ¶è¤Ç¥µ¥ëÊá³Í¡¡£±£¸Æü¤«¤éÌÜ·âÁê¼¡¤°Æ±°ì¸ÄÂÎ¤«¡¡¹Åç
ÀÆÆ£½Ó¹¬µ¼Ô¡Ö¥µ¥ë¤¬º£¤Þ¤µ¤ËÊá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ë¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¹Åç»ÔÃæ¶è¤ÇÏ¢ÆüÁê¼¡¤°¥µ¥ë¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¡£
£²£´Æü¸á¸å£´»þ£µ£µÊ¬¤´¤í¡¢Ãæ¶èÀ¾Ê¿ÄÍÄ®¤Î¥Ó¥ë¤Î£±³¬¤Ç¥µ¥ë¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£½Ó¹¬µ¼Ô¡Öº£¥µ¥ë¤¬¥²ー¥¸¤Ø¤ÈÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£²£´Æü¡¢£¶²óÌÜ¤ÎÄÌÊó¤¬¸á¸å£³»þ£²£´Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤äÃæ¶è¤Î¿¦°÷¤é£±£°¿Í¤Û¤É¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÎÊÝ¤Þ¤Ç¤ÎÌó£±»þ´ÖÈ¾Á°¡£
ËÒÀéÀ²µ¼Ô¡Ö¥µ¥ë¤¬ÌÖ¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤ß¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¶ìÀï¡£
¶è¤Î¿¦°÷¡Ö¤ª¤Ã¤¿¡ª¤ª¤Ã¤¿¡ª¤ª¤Ã¤¿¡ª¡×
ÀÆÆ£½Ó¹¬µ¼Ô¡Ö¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ò³«¤±¤¿Ãæ¤Ë¥µ¥ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ëー¥à¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¦°÷¤é¤Ï¼Ö¤Î¼þ¤ê¤ò¤¢¤ß¤Ç°Ï¤ß¡¢¥µ¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÍÍ»Ò¤â¡£
¹Åç»ÔÃæ¶è¤Ç¤Ï£±£¸Æü°Ê¹ß¡¢¥µ¥ë¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶è¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥µ¥ë¤Ï»Ò¥¶¥ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÂÎÄ¹¤Ï£µ£°£ã£íÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢¥µ¥ë¤Ï°ÂÁ´¤Ê»³¤Ê¤É¤ØÌá¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£