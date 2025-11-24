¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¡×Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨72%¡¡É¾ÏÀ²È¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏµÕ¤ËÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
11·î24Æü(·î)¡¡»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸áÁ°5»þ00Ê¬～8»þ00Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·îÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¾åÇ°»Ê»á¤È¡¢¹â»ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
È¯¸À¤ÏÅ±²ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è
»ûÅç¥¢¥Ê¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¤¬21Æü¤«¤é23Æü¤ËÁ´¹ñÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï72%¡£Á°²ó10·î¤Î¶ÛµÞÄ´ºº¤Î71%¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°²ó18%¤«¤é1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î17%¤Ç¤·¤¿¡£º£Ä«¤ÏËèÆü¿·Ê¹¤âÄ«´©¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤ÏÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨65%¡¢ÉÔ»Ù»ýÎ¨23%¤Ç¤·¤¿¡£¾åÇ°¤µ¤ó¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÇ°¡Ö¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Î·ï¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤¬¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏµÕ¤ËÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ÊÍÍ¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¡¢È¯¸ÀÅ±²ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
»ûÅç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÇ°¡Ö¤¤¤ä¡¢Å±²ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇÅ±²ó¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£Å±²ó¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£µÕ¤Ë¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
»ûÅç¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¬74%¡¢É¾²Á¤·¤Ê¤¤¤Î17%¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾åÇ°¡Ö¸ºÀÇ´üÂÔ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¡×
»ûÅç¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×