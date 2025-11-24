¡ÖÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡Ì¤¤ÀÄÃ²Ð¤»¤º¡¡¸½ÃÏ¼èºà¤Ç¸«¤¨¤¿¡È¥ê¥¹¥¯¡É¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
È¯À¸¤«¤é¤¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¤Ç7ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡£¸½ºß¤âÄÃ²Ð¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î»Ù±çÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ä¡×ÈïºÒ¼Ô¤¬¸ì¤ëÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡ÈïºÒÃÏ¤Îº£
Ì¤¤ÀÄÃ²Ð¤»¤º¡Ä°ì»þµ¢Âð¡¦¸½ÃÏ³ÎÇ§»Ï¤Þ¤ë
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½µËö¤ËÈòÆñÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ì»þµ¢Âð¡¦¸½ÃÏ³ÎÇ§¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´õË¾¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤«¤éÂåÉ½¼Ô1¿Í¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÃËÀ(50Âå)¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤¢¤¹¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¿Æ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ç¤·¤«¾õ¶·¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Âð¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¢§½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç¡¢¢§ÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤¬Â¿¤¯¡¢¢§Æ»Éý¤¬¶¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¢§¶õ¤²È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÈó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤²È¤¬Â¿¤¤¤È²ÐºÒ¤ÎÈ¯¸«¤ä°ÂÈÝ³ÎÇ§¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç»Ù±ç¡×¤â¡ÄÌä¤ï¤ì¤ëÉü¶½¤Ø¤Î»ÑÀª
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¶õ¤²È¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁý²Ã¤·¸½ºß¤Ç¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Á´¹ñ¶õ¤²È¿ô¤Î¿ä°Ü¡ÊÁíÌ³¾Ê»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
1993Ç¯¡§448Ëü¸Í
2023Ç¯¡§900Ëü¸Í¡Ê²áµîºÇÂ¿¡Ë
1993Ç¯¤Ë¤Ï448Ëü¸Í¤Ç¤·¤¿¤¬¸½ºß¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î30Ç¯´Ö¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï¡¢¤¹¤³¤·µ¯Éú¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¬ÌÏ´¶¤Ê¤É´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º´²ì´Ø¤ÏÃÏ¸µ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ç¡¢¹âÎð¼ÔÎ¨¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²¤ëºÝ¤Ë¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½»Âð¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÌÚÂ¤½»Âð¤¬Â¿¤¯¡¢Æ»Ï©¤¬¶¹¤¤¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢ÈòÆñ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹âÎð²½Î¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Î½Ì¿Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¸µÆü¤Ëµ¯¤¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤âÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ç¤â¡¢¼î½§»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸ø±Ä½»Âð¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÁªÄê¤¹¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î²ÐºÒ¤âÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó¡§
µ¯¤¤¿»ö¼Â¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÊª¤Î¾Ã¼º¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈïºÒ¤·¤¿°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²È¤Î¾Ã¼º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¾õÂÖ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ºÇÍ¥Àè¤Ï¤Þ¤ºÄÃ²Ð¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÊ£»¨¤Ê¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ëÌî¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
■■■■■■■■■■■■■■■■
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë
¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È ·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø
¤³¤³¤í¤Î³Ø¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖiMia¡Ê¥¤¥ß¥¢¡Ë¡×¼çºË
