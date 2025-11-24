¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡×ÉðÅÄº½Å´¤ÏG20¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤«¡© ¥é¥¸¥ª¤ÇµÄÏÀ
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉðÅÄº½Å´¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¡ØÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡£11·î24Æü¤Ï¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥éー¤Ç¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤ÎËÝÌõ²È¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¥Þ¥é¥¤¡¦¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó»á¤È¡¢G20¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥Þ¥é¥¤¡Öº£Æü¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤È³°¸ò¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¤¹¤´¤¯Ç®¤¤¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÂÐÃæ¶¯¹ÅÈ¯¸À¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ë¥åー¥¹¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤âËÜÅö¤Ë¥Þ¥¸ÀÚ¤ì¾õÂÖ¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤éÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢½µËö¤Î¥È¥Ã¥×¥Ë¥åー¥¹¡¢G20¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤ÈÀÜ¶á¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ë¶É¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÉðÅÄ¡ÖÎ©¤ÁÏÃ¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥Þ¥é¥¤¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Àµ²ò¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÀÜ¶á¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬G20¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÆüËÜ¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÇò¿Í¤ÎÇÀ²È¤¬¹õ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ÷³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¢¥Ç¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬°ì±þÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤È¤«¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÉðÅÄ¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤Î½¸¤Þ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë·Á³¼²½¤µ¤»¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡×
¥Þ¥é¥¤¡ÖG7¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢G20¤Ï¡Ö¤â¤¦²¶¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Íー¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¥Þ¥é¥¤¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£º£²ó¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³«Ëë¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤éÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢½µËö¤¬½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê½¸¹ç¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤°½Ð¤Æ¡¢¤ª¤ä¤ª¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤º¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²¿¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³ÈÂç¡¢¤¢¤Èµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¼å¤¤¹ñ¤ÎºÄÌ³ºï¸º¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤ì¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÊýÅª¤ÊËÇ°×Á¼ÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐ¤Î»ÑÀª¡£¤¢¤È¡¢¹ÛÊª¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¶¡µë¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÊÆÃæ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤¹¤Í¡£EU¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òº£¸å¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤³¤éÊÕ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤é¤¢¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£³§¤µ¤ó¤ÏG20¤Î¥Ë¥åー¥¹¤É¤¦¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â»Ô¼óÁê¤ÎÆ°¸þ¡£¥á¥íー¥Ë¼óÁê¤È¥Ï¥°¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë³¨¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡£¥È¥é¥ó¥×ÉÔºß¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤±¤É¤â¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥Þ¥é¥¤¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ëÅÓÃæ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ä¥Õー¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¼ñÌ£¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¥Þ¥é¥¤¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥Þ¥é¥¤¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Õ¥³¥á¤ò¼¡¡¹¾Ò²ð¡ª