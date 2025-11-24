È¬ÂåÂó¤Èº´Æ£ÂóÌé¤¬³Ú¶Ê¤ä¼ýÏ¿ÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡ªÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ØKiss me crying¡ÙÈ¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦JiN¡¢1st single¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¤Ç¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎBL¥¢¥Ë¥á¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBLUE LYNX¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ö¥ë¡¼¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡¢¿Íµ¤BL¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØKiss me crying¡ÙÈ¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJiN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¡×£±st single¥ê¥ê¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖJiN project¡×¡£¤³¤Î¤¿¤Ó11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ÖJiN¡× £±st single¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØKiss me crying¡Ù¡ÊArincoÃø¡Ë¤Ï¡¢¡ØMAGAZINE BE¡ßBOY¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤BL¥³¥ß¥Ã¥¯¡£11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·´©¡ÖKiss me crying 5¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÇµ°¡¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦J¡Ê¥¸¥§¥¤¡Ë¤¬±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¡É¤È¤·¤Æ¤â¿¼¤¯·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖJiN project¡×¤È¤Ï¡¢Çµ°¡¤ÈJ¤Î£²¿Í¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJiN¡×¤Î£±st single¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿°¤µ×ÄÅ¤ß¤Á¤Û¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£Çµ°¡Ìò¤ÎÈ¬ÂåÂó¤ÈJÌò¤Îº´Æ£ÂóÌé¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«»Ï¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØYou¡Çre only one¡Ù¤ÎMV¤ò´Õ¾Þ¡£È¬Âå¤Ï¡ÖMV¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤â±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æó¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤È»×¤¤¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿ÅÀ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖJ¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó´Ú¹ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤â¤Á¤ã¤ó¤È´Ú¹ñ¸ì¤òÃý¤ì¤Ê¤¤ã¡É¡ÈÈ¯²»¤ò¤¤Á¤Ã¤È¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬°ìÈÖ¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¸þ¤±¤ëÁ¡ºÙ¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼ýÏ¿»þ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤ä°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢È¬Âå¤¬¡ÖÇµ°¡¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¶¯¤µÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤ÆÀ¼¤Î¹â¤µÅª¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤Ï³Ú¶Ê¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤°¤é¤¤¤Ë¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬¾¯¤·²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¯¾Ç¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¤êËªÌª¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇµ°¡¤Ã¤Ý¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¬Çµ°¡¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºîÉÊ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ã¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
º´Æ£¤Ï¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏArincoÀèÀ¸¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¶ºî¤Ç¤É¤ÎÃÊ³¬¤Î´Ø·¸À¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢K-POP¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤³¤«È¯²»¤ÎÊÊ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÁ´¤¯¤Ê¤¯¤·¤ÆÆëÀ÷¤ó¤À´¶¤¸¤ÎJ¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÈ¯²»¤ÎÊÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¼ã´³»Ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¾ï¤Ë³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ä¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¡¢£±st¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¡ÈÆü´Ú¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¡È´Ú¹ñ¸ì¹ÖºÂ¡É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØYou¡Çre only one¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¥â¥Ã¥Á¥À¡Ê¤Þ¤¸¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢K-POPÊ¸²½¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Á¥Ã¥±¥à¡Ê¿ä¤·¥«¥á¥é¡Ë¡×¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Æ¥£¥®¥à¡Ê¤Æ¤ó¤×¤é¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÃ±¸ì¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡È¥Æ¥£¥®¥à¡É¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¤ªÂæ¾ì¡¦¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ë¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥«¥Õ¥§¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤ÆÄó¶¡Ãæ¤Î¥í¥¼¥È¥Ã¥Ý¥®¤È¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¸½Êª¤¬¥³¥³¤Ë¡©¡×¡Öº£Æü¤Ï¤´ÍÑ°Õ¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤ÈÇ®ÎÌ¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿§¤¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡ÖCD·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Í¥³¤Ì¤¤¡×¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£ÆÃ¤Ë¥Í¥³¤Ì¤¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æó¿Í¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤â¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢È¬Âå¤Èº´Æ£¤¬ÈÖ¹æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤Î¤¢¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÅöÁª¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶ËþºÜ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦Arinco¤«¤éÍè¾ì¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆó¿Í¤«¤é´ÑµÒ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£È¬Âå¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÂóÌé¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È¡È¹¥¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ArincoÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ï¡¢¿Í¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤äMV¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤ÊºîÉÊ¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖJ¤¬´¶¤¸¤¿¿ÍÀ¸¤òËÍ¤Î¿ÈÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶È¬Âå¤¯¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ£²¿Í¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÉÝ¤µ¤ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Û¹Í«¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ç´ó¤êÅº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢È¬Âå·¯¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò³§ÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤Æ¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ØKiss me crying¡Ù
Ãø¼Ô¡§Arinco¡Ê¡ØMAGAZINE BE¡ßBOY¡ÙÏ¢ºÜ¡¿¥ê¥Ö¥ì¡Ë
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
Perfomed by JiN
Çµ°¡¡ÊCV. È¬Âå Âó¡Ë¡¢J¡ÊCV. º´Æ£ÂóÌé¡Ë
¸¶ºî¡§©︎Arinco/libre
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§©︎Arinco/libre¡¦JiN PROJECT
