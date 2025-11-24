¡Ú¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤ËÊÑ³×¤ÎÇÈ¡©¡Û±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤«¤é¡¢¥³¥¦¥áÂÀÉ×¡¢¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤é¡Ø¥¨¥ó¥¿·Ý¿Í¡ÙÂ³¡¹ÅÐ¾ì
¡¡´óÀÊÉ÷¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¤¢¤ë¡È°ÛÊÑ¡É¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ØÂç´îÍø¡Ù¤ÎÁ°¤Î¡È±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö11·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Î±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡È¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤í¡©¡É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î·Ý¿Í¡¦¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¸¡¼¥ó¥ºÀ¸ÃÏ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÈÃ»¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦¡¢²û¤«¤·¤¤»Ñ¤Ç¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÚÂ¶Ø»ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¤Ç¤â°Â¿´¤¹¤ë¤ó¤À¤¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢·¤¤ÎÄì¤¬¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð2012Ç¯¤Î¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·Ý¿Í¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Æü¥Æ¥ì¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤¬¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤ËÂ³¡¹¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö16ÆüÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÇòÅÉ¤ê¥á¥¤¥¯¤ËÃåÊª¤È¤¤¤¦¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¸½¤ì¤ë¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¼«µÔ¥Í¥¿¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤Î¥Í¥¿¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ÀÁÇ¤òµÛ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÃâÁÇ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¤é¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö·ã°Â¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÈþÍÆ»Õ¤¬¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¸¤Ä¤ËÆÈÆÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö9Æü¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¡¦¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤«¤é¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ØÈá¤·¤¤¤È¤¡ÁÃ¯¤«¤¬»à¤ó¤À¤È¤¡Á¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ØÈá¤·¤¤¤È¤¡Á³Ø¹»µÙ¤ó¤À¼¡¤ÎÆü¡¢¡È²¿¤ÇºòÆüµÙ¤ó¤À¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÃ¯¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡Ù¤Ê¤É¡¢Èá°¥¥Í¥¿¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¨¥ó¥¿·Ý¿Í¡É¤Ê¤É¤¬ÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÌÜ¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ÎÊÑ²½¤ËX¤Ç¤Ï¡¢¡ÔºÇ¶á¤Î¾ÐÅÀ¤Ï²û¤«¤·¹¶¤á¤«¡Õ¡Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤«¡Õ¡Ô°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡©¡Õ¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷ºî²È¤¬»ö¾ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¼ç¤Ê»ëÄ°¼ÔÁØ¤ÏF3¡Ê50ºÐ°Ê¾å½÷À¡Ë¡¢M3¡Ê50ºÐ°Ê¾åÃËÀ¡Ë¡£¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·¤º¤ÄÀ¤Âå¸òÂå¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁØ¤Ë¤Ï¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¡¹¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¡È¼ãÊÖ¤ê¡É¤È¡È·¡¤êµ¯¤³¤·¡É¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤É¤ó¤ÊÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¤â»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥Á¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£33Ç¯Â³¤¯Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡¢²ÃÆ£À¶»ËÏº¤µ¤ó¤ä¹äÎÏºÌ²ê¤µ¤ó¤Ê¤É¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Ç60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤âÊÑ³×¤Î¤È¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¼¡¼¡£