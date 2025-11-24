¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥È¥é¥ó¥×»á¡¡ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¨µÄ¤Ç¡Ö²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä ¥È¥é¥ó¥×»á¡¡ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¨µÄ¤Ç¡Ö²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡× ¥È¥é¥ó¥×»á¡¡ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¨µÄ¤Ç¡Ö²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡× 2025Ç¯11·î24Æü 19»þ49Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥È¥é¥ó¥×»á¡¡ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¨µÄ¤Ç¡Ö²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç ¡Ê¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¡¡ Í¿Æá¹ñÅç¤Ø¤ÎÆüËÜ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤Ï´í¸± £Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹ ²¤½£³ô¡¡½ªÃÍ¡¡¤Þ¤Á¤Þ¤Á