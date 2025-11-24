ºàÎÁ2ÉÊ¤Ç´°À®¡ª¤Û¤Ã¤³¤êÈþÌ£¡Ö·Ü¤¸¤ã¤¬¡×¤Î´ÊÃ±ÏÂ¿©
Ìë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤Î»þ´ü¡¢²¹¤«¤¤¼ÑÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© º£Æü¤ÏºàÎÁ2ÉÊ¤Çºî¤ì¤ë¡Ö·Ü¤¸¤ã¤¬¡×¸¥Î©¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ2ÉÊ¤Çºî¤ì¤ë·Ü¤¸¤ã¤¬
¤Á¤¯¤ïÆþ¤ê¤ªÌ£Á¹½Á
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤·¤ê¤·¤ê
ºàÎÁ2ÉÊ¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë
·Ü¤¸¤ã¤¬¤Ï·Ü¤â¤âÆù¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬¤¢¤ì¤Ðºî¤ì¤Þ¤¹¡£·ÜÆù¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ëº½Åü¡¢¾ßÌý¡¢¤À¤·¡¢¿å¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢·ÜÆù¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç¼Ñ¤ì¤Ð¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£¼Ñ½Á¤¬¤È¤í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é¿©¤Ùº¢¤Ç¤¹¡ª Ì£¤¬¤·¤ß¤¿·ÜÆù¤È¤Û¤í¤Ã¤È¤¯¤º¤ì¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤¹¤è¡£
¾ïÈ÷¿©ÉÊ¤Ç´ÊÃ±ÉûºÚ
Ì£Á¹½Á¤Ë¤Ï¤Á¤¯¤ï¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿©´¶¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬¥¢¥Ã¥×¡£È¾Ã¼¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Á¤¯¤ï¤òÌ£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤·¤ê¤·¤ê¤Ë¤Ï¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÈÍñ¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¤À¤±¡£Íñ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
·Ü¤â¤âÆù¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Çºî¤ì¤ë·Ü¤¸¤ã¤¬¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¿´¤ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊTEXT¡§¼ã»Ò¤ß¤ÊÈþ¡Ë