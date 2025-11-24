ÍÏÀÜ&Âç¹©&²òÂÎ¤Î¥®¥ã¥ë¿¦¿Í¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×MEGUMI¤é´¶¿´
¡¡¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¥®¥ã¥ë¿¦¿Í¤¬»Å»ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈMEGUMI¤é¤¬´¶¿´¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥®¥ã¥ë¿¦¿Í&ÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¥®¥ã¥ë·Ï·úÀß½÷»Ò¡¦Ê´¤¹¤±¡Ê31¡Ë¡£¹õ¥®¥ã¥ë»þÂåSNS¤Ê¤É¤Ç¡ÈÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¿¦¿Í¥®¥ã¥ë¤À¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÊÙ¶¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¸À¤¦Ê´¤¹¤±¡£¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤È¿Æ¤ÎÀ³Ê¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÁ´Á³Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤Ï°é¤Æ¤Î¿Æ¡Ê¼Â¤ÎÊì¤Î»ÐÉ×ÉØ¡Ë¤À¤È¤¤¤¦»ö¤òÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¸·³Ê¤ÊÎ¾¿Æ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤â¤É¤ó¤É¤óÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤Ë¡£¤½¤·¤Æ19ºÐ¤Î»þ¡¢Íß¤·¤¤¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ª¶â²Ô¤°¤Ê¤éÆùÂÎÏ«Æ¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¡×¤È»×¤¤Î©¤Á·úÀß¸½¾ì¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¸À¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÍÏÀÜ¤¬¹¥É¾¤Ç¡Öº£¤Þ¤ÇË«¤á¤é¤ì¤ë·Ð¸³¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Ê´¤¹¤±¡£¤·¤«¤·¡¢3¥ö·î¤Û¤É±óÊý¿·³ã¤Î¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤â¿Æ¤¬Í¥¤·¤¯Ï¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¸½ºß¤ÏÎ¾¿Æ¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÍÏÀÜ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²òÂÎ¡¦Âç¹©»Å»ö¤â¤³¤Ê¤¹À¨ÏÓ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê´¤¹¤±¡£¡Ö»Å»öÃæ¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÄ¹¤µ¤Î¥Í¥¤¥ë¤·¤Æ¤ë¤ÈÈ¾Ã¼¤Ê¥®¥ã¥ë¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é»Å»öÂç»ö¤À¤«¤é¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤È¥®¥ã¥ë¤â»Å»ö¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»ÑÀª¤ÏNG¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ä¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¼¡¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤È»Å»ö¤Ø¤Î»ÑÀª¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈMEGUMI¤é¤Ï´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£