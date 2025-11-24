±±µÏ»Ô¾¦Å¹³¹²ÐºÒ¤«¤é1Ç¯¡¡Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡º´²ì´Ø²ÐºÒÈïºÒ¼Ô¤Ë¥¨ー¥ë¤â¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Îº´²ì´Ø¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤Ç¤Ï½»Ì±¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Î11·î24Æü¤Ï±±µÏ»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç17Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¡¢±±µÏ»ÔÆâ¤Ç¤ÏÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡TOSº´Ìî³Êµ¼Ô
¡Ö±±µÏ»ÔÃæ¿´Éô¤Î¾¦Å¹³¹È¬Ä®ÂçÏ©¡£²ÐºÒ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤ÎÂ¿¤¯¤Ïº£¤â¹¹ÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²ÐºÒ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
2024Ç¯¤Î11·î24Æü¡¢±±µÏ»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÃæ±ûÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹ÄÌ¾Î¡ÖÈ¬Ä®ÂçÏ©¡×¤Î°ì³Ñ¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢Å¹¤ä½»Âð¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ17Åï¤¬¾Æ¤±¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡£¾Æ¤±¤¿¾ì½ê¤Ïº£¤â¹¹ÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ð»ö¤ÎÄÞº¯¤Ï¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢±±µÏ»Ô¤Ç¤Ï24ÆüÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈ¬Ä®ÂçÏ©²ÐºÒÉü¶½Ï¢·È²ñµÄ¤ÎÆ£¸¶¿Â°ìÏº²ñÄ¹¤¬º´²ì´Ø¤Î²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡È¬Ä®ÂçÏ©²ÐºÒÉü¶½Ï¢·È²ñµÄÆ£¸¶¿Â°ìÏº²ñÄ¹
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤ÏÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É±±µÏ¤â1Ç¯·Ð¤È¤¦¤È¤¹¤ë»þ´ü¤Ë±±µÏ°Ê¾å¤ÎÂç²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤òÄË¤á¤¿¤·º´²ì´Ø¤ÇÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×
¤Þ¤¿24Æü¤Ï2ÅÙ¤ËÅÏ¤ë²Ð»ö¤ÇÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÃ¶²á»Ô¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹Ö±é¡£
¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¡¢Âç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Éü¶½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÅÚÃÏ¤Î¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤â¿Ê¤ß³¹¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦Å¹³¹¤Î½»Ì±¤Ï¡Ö²ÐºÒ¤ÇÈïºÒ¤¹¤ë¤È¿Í´Ö¤ÎÌµÎÏ¤µ¤ò¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¡£º´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤Ä¤é¤¤¤È»×¤¦¤¬ÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£