¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬11·î24Æü¡¢Åìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖWBCÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤ÇÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
Âó¿¿¤ÎÉüµ¢Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·¡Ë¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Æ¡ÖËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÂó¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡Ä¡×
2024Ç¯10·î¤ËWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÅö»þ²¦¼Ô¤ÎÂó¿¿¤ËÄ©Àï¤·¡¢È½Äê3-0¤Ç²¦ºÂÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Äé¤ÏÂó¿¿¤ÎÉüµ¢Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤¬À¨¤¯¹â¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³Ú¤·¤á¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤º¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬°æ¾åÂó¿¿¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂó¿¿¤ò±þ±ç¡£
¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÂó¿¿¤Ç¤¹¡×¤ÈºòÇ¯ÂÐÀï¤·¤¿¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¿´¤«¤é¤Î¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£