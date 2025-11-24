¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡×¡Ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥»¥á¥Ë¥ç¤òÅß¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡¡¥Þ¥óU¤ä¥Þ¥óC¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤«
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤òÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£23Æü¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê2Éô¡Ë¤«¤é¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ13¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢º£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¤·¤¤ê¤Ë±½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡×¥»¥á¥Ë¥ç¤òÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï6500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó133²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤òÈ¯Æ°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤¿¤¿¤á¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¤«¤Ê¤É¤ò¥¯¥é¥ÖÆâÉô¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï»ØÅ¦¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥¯¥é¥ÖÆâÉô¤Ç·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤â¥»¥á¥Ë¥ç¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÁèÃ¥Àï¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
