ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤«¤é½Ð²Ð¢ª¶áÎÙ½»Ì±¤¬¾Ã²Ð´ï¤Ç¾Ã²Ð¡¡¥±¥¬¿Í¤Ê¤·¡Ê»³·Á¡¦Äá²¬»Ô¡Ë
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°£·»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Î£¹£°ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬½»¤à½»Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÄ¹½÷¤¬ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ì¥ó¥¸¤«¤é±ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹½÷¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò²°³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¡¢£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤«¤é¤Ï²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÁ°¤Ë¶áÎÙ½»¿Í¤¬¾Ã²Ð´ï¤Ç²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¤Ë±ä¾Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤±¤¬¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£