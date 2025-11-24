ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬¡Ö»Í¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò»ØÅ¦¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ»þ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï23ÆüÉÕ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤êÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2019Ç¯¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Í¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î³¹Æ¬¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¤è¤¦¤ËÁªµó¹¹ð¤ä²£ÃÇËë¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ°Á³¤µ¤äÃá½ø´¶¤È¤Î´Ö¤ËÍîº¹¤ò´¶¤¸¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂæÏÑ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÃ²¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¤ÎÊÑ²½¤È¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¾¦Å¹¤ÎÅ¹°÷¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡ÖÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÂçÀ¼¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¾èµÒ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö³¹¤Î¤´¤ß¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬Êâ¤¤Ê¤¬¤é¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ®¤¤µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö2019Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤âÆ±¤¸»Í¤Ä¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀ¶·é¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÔÆ°¤¬¾¯¤·¼«Í³¤¹¤®¤ë¿Í¤Ë¤¿¤Þ¤Ë½Ð²ñ¤¦ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖµþÅÔ¤äÅìµþ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¤â¿ì¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÀ¶·é¤Ç¡¢ÁÇÍÜ¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾¯¿ô¤ÎÈó¾ï¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ë½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖµþÅÔ»ÔÆâ¤Ç¿ì¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Ï©¾å¤ÇÎ©¤Á¾®ÊØ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ°¢Á³¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÐ¸«¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÌµÎé¤Ê¿Í¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£Åìµþ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤è¤êÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¤ÎÀ¸³èÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²¬»³¡¢¶å½£¡¢»Í¹ñ¤Ê¤É¤ÎÃÏÊý¤Ø¹Ô¤¯¤È¤è¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃÏ¸µÊ¸²½¤ä½ãËÑ¤Êµ¤É÷¤¬¤è¤ê¤è¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçÅÔ»Ô¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆüËÜ¤ÎÉ÷¾ð¤¬°ìÁØÇ»¸ü¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î°õ¾Ý¤Ë¶á¤¤ÆüËÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë