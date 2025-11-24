À¤³¦½é¤Î¿Íºà°éÀ®²Ê³Ø¸¦µæ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸ø³«¡½Ãæ¹ñ
2025¹ñºÝ¿Í¹©ÃÎÇ½²Ê³Ø¼ÔÂç²ñ¤ª¤è¤ÓÃæ´ØÂ¼Î¾±¡ÃÎÇ½²Ê³Ø¥·¥¹¥Æ¥àÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤¬11·î23Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ï¡ÖAI¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ë²Ê³Ø¸¦µæ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬¾Íè¤Î²Ê³Øµ»½ÑÈ¯Å¸¤Ë²Ì¤¿¤¹½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ê³Ø¸¦µæ¿Íºà°éÀ®¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¼ã¼ê²Ê³Ø¼Ô¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò´Ó¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ê¸¸¥Ä´ºº¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¹½ÁÛ¡¢¼Â¸³Àß·×¤«¤éÏÀÊ¸¼¹É®¤Þ¤Ç¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤Ë¿¼¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤«¤é¶µ»Õ¡¢²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó·¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ã¼ê²Ê³Øµ»½Ñ¼Ô¤Î¸¦µæ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¼¨º¶¤ÈÄó°Æ¤òÍ¿¤¨¡¢³ØÀ¸¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌµþÃæ´ØÂ¼³Ø±¡¤ÎÎÅ´´ä±¡Ä¹¤Ï¡¢¡ÖAI¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊ¸¸¥¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Í×Ìó¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æ±»þ¤Ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î´ÑÅÀ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë