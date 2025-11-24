Ä¹ÃË¤ÎÃæÂà¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö°é¤ÆÊý¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¼ÂÊì¤¬¾×·â¤Î°ì¸À¡ª ¤Ç¤âÃæÂà¸å¡Ø¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¡Ù¤Ë
¤É¤ó¤Ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤ÏÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¼«²æ¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¼Â¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¿¼¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â©»Ò¤ò¿®¤¸¤Æ´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿Í§¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤
»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö³Ø¹»¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë»¿À®¤Ç¤¤ë¿Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ã¤ÈA»Ò¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÎÁª¤ó¤ÀÆ»¤òÂº½Å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§fumo
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§ichika.K
2»ù¤Î°é»ù¤òµ¡¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉÁ¤¯¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£»Ò°é¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¼¹É®¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¸½ºß¤Ïltn¤Ç¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Âç¼ê´ë¶È¤ÎÁí¹ç¿¦¤Ç¤ÎOL·Ð¸³¡¢¤½¤³¤«¤éÉ×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤è¤ê¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤Î°é»ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¾ðÊó¤ò¥ê¥µー¥ÁÃæ¡£