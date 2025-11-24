ºÇ½ªÀá¤Ç¤ÎÍ¥¾¡ÀÀ¤¦¡ª¡Ö£Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó ¿å¸Í¤Ë¾¡Íø¤·¼ó°ÌÃ¥´Ô¡×¥Ôー¥¹¥¿»Ë¾åºÇÂ¿2Ëü¿ÍÄ¶¤¬±þ±ç¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°¡ÖV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡×¡£
23Æü¤Î¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤Ë¤Ï¡¢¥Ôー¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë2Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µÍ¤á¤«¤±¥Áー¥à¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¡×¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤òÀ©¤·¤¿¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬¼ó°Ì¤òÃ¥´Ô¡£
J1¼«Æ°¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£J1ÀäÂÐ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆÁÅçÀï¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢
J2Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢PK·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡Ö¹âÌÚ´ÆÆÄ¤È¤â¤¦°ì²ó¡¢°ì½ï¤Ë(J1¤Ë)¾å¤¬¤ì¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡×
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡Ö´ò¤·²á¤®¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡Ö1Ç¯¡Ê±þ±ç¤Ë¡ËÄÌ¤Ã¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë
¡Ö(´ÆÆÄ¸òÂå¤Î·ï¤Ç¡Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤ÎÌ¾ÁÒÁª¼ê¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Áー¥à¤ä¥µ¥Ýー¥¿¤È°ì½ï¤Ë¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤Ï¥²ー¥à¸å¤Ë¡Ö¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ ¡ÈJ1¾º³Ê¤ÈJ2Í¥¾¡¡É ¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹âÌÚ ÂöÌé´ÆÆÄ¡Ë
¡ÖÉ¬¤º¥·¥ãー¥ì¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤¤¡£º£¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢º£¤ÎÄ¹ºê¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ëÎÏ¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤ç¤¦¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê»³¸ý ·Ö¼ç¾¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ï¤¤ç¤¦¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤È1ÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¿å¸Í¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÀá¤ËÆÁÅç¤Ç¥¢¥¦¥§ー¤À¤¬¡¢ºÇ¸åÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤Ç¡¢Ä¹ºê¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²þ¤á¤Æ½ç°ÌÉ½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¾å°Ì¤Ï¾¡ÅÀº¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ê1»î¹ç¤Ç1¥Áー¥à¤â¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âçº®Àï¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤È¡¢2°Ì¿å¸Í¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï2¤Ç¤¹¡£
3°Ì¤Î¡ÖÀéÍÕ¡×¤¬¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤È3º¹¡£
4°Ì¤Î¡ÖÆÁÅç¡×¤Þ¤Ç¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Î¼¡Àá¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î4°Ì¤ÎÆÁÅç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÀá¤â¤Þ¤¿¾å°Ì·èÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾º³Ê¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ï ¡È°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¡É ¤Ç¡¢J1¤Ø¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾¡Íø¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½é¤ÎJ2Í¥¾¡¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿å¸Í¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Æ°¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬Éé¤±¤Æ¡¢¿å¸Í¤âÀéÍÕ¤â¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤ÈÆ±¤¸¾¡ÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¤Î¤Ç¡¢¡È»î¹ç¤ÎÅÀº¹¡É ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬1ÅÀº¹¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤¬1ÅÀº¹¾¡¤Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤âÆ±¤¸¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ÏÁíÆÀÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÁíÆÀÅÀ¤Ï¸½ÃÊ³¬¤ÇV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬¡Ö62¡×¡¢ÀéÍÕ¤¬¡Ö51¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À2ÅÀº¹°Ê¾å¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÀéÍÕ¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬Í¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ëºÇ½ªÀá¡£
29ÆüÅÚÍËÆü¤Ë¡¢4°Ì¤Î¡ÖÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡×¤È¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£