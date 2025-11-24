¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×½é¤Î±Ç²è²½·èÄê¡¢¥Ê¥¬¥Î¡Ö2023Ç¯3·î¡Á11·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Åç¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡×
2020Ç¯¤è¤êX¡ÊTwitter¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
11·î24Æü¡¢¸ø¼°X¤¬¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï±Ç²è²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¡£¸ø³«»þ´ü¤Ï¡Ö2026Ç¯²Æ¡¢¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ïºî¼Ô¡¦¥Ê¥¬¥Î¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ±Ç²è²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù2023Ç¯3·î¡Á11·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Åç¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤«¤Ä¿Íµ¤¤ÎÄ¹ÊÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥»¥¤¥ì¡¼¥óÊÔ¡×¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î»Ñ¡£²Ö´§¤È¹ø¤ß¤Î¤ò´¬¤¤¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤ÊËþ·î¤ÈÈþ¤·¤¤Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºî¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡×¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¾È½¤ÎCygamesPicutures¤¬Ã´Åö¡£ºî¼Ô¡¦¥Ê¥¬¥Î¤Î´°Á´´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤¬ÁÔÂç¤Ê²»³Ú¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¤¢¤ëÆü¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¹¾ì¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ´é¤Ë¥Á¥é¥·¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤¦¤µ¤®¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¤½¤Î¥Á¥é¥·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÅç¤Ø¤´¾·ÂÔ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾·ÂÔ¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅç¤Ç¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÆ¤È²¤Ç100ÇÜ¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¸ÂÄêÅç¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢´Å¤¤¤â¤Î¿É¤¤¤â¤ÎÁ´Éô¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÄà¤é¤ì¡¢Åç¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¡£¥Á¥é¥·¤ÎÆâÍÆ¤ò²ø¤·¤¬¤ë¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤Á¤¤¤«¤ï°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
