¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡Û¥µ¥¯¥µ¥¯´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¡Ö»³¤Î¼ê»º¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¥Ñ¥¤¡×¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¡Ø¤¤Î¤È¤äÇòÀÐËÜÅ¹¡Ù¡¢¡Ø¤¤Î¤È¤ä¶×»÷Å¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è»³¤Î¼ê»º¤Î¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¡Ø»³¤Î¼ê»º¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¥Ñ¥¤¡Ù¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§¤¤Î¤È¤ä
¡Ø»³¤Î¼ê»º¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¥Ñ¥¤¡Ù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è»³¤Î¼ê¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¡£¤½¤ó¤Ê¸·Áª¤µ¤ì¤¿½Ü¤Î¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥ó¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÅÙ¾Æ¤¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥¤¤Ë¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¤ò¥´¥í¥´¥í¤È¤Î¤»¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¸¥ã¥à¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤ê¤ó¤´¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¾ðÊó
»³¤Î¼ê»º¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¥Ñ¥¤
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 540±ß ¡¢3¸ÄÆþ 1,620±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
¤¤Î¤È¤äÇòÀÐËÜÅ¹ ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èÅì»¥ËÚ3¾ò5ÃúÌÜ1-20
¤¤Î¤È¤ä¶×»÷Å¹ »¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÈ¬¸®5¾òÀ¾3ÃúÌÜ4-16
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î¾å½Üº¢¤Þ¤Ç
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤Ë¡¢¥´¥í¥´¥í¤È¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤ê¤ó¤´¤¬ÁêÀÈ´·²¡ý
¥¸¥åー¥·ー¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤ê¤È²Ì¼Â´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ü¤Îº£¤À¤±¤Ç¤¹¡ª
12·î¾å½Üº¢¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Ê¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡Û¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡ÛËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô»³¤Î¼ê»º¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤òÈ¯Çä¡ª - @Press
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£