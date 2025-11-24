¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é1¡¦ÃÝ´Ý¤Ï¡È¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡É¤¬»ý¤ÁÌ£¤â¿¿´éÈäÏª¤·¾È¤ì¾Ð¤¤¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉã¤Ë¡ÖÆâ¿´¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«...¡×¤È¶ì¾Ð¤¤
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ò½é¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃÝ´ÝÅê¼ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¤ÎÅÚÍË¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡É¤òÌ³¤á¤ëÅÄÈª»Ö¿¿¤µ¤ó¤¬ÆÍ·â¼èºà¡£ÃíÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¡¢Yes/No¤Î»¥¤Ç¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¿Í²¦¤Ë¤Ê¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦Ä¾µå¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢No¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¡Ö¤È¤ì¤ë¤Ê¤é¤È¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºíµÜÀ½ºî½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤´é¡×¤òÆÃµ»¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¡£ÃÝ´ÝÅê¼ê¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¿¿´é¤ÎÉ½¾ð¡£ÌµÃã¤Ö¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤äÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢ÃÝ´ÝÅê¼ê¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡×¡£Íèµ¨°Ê¹ß¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ïµð¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ä¤Ä¤âYes¤Î»¥¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö(»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Éã¤«¤é¤Ï)ÉáÄÌ¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¡£Æâ¿´¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¼«¿È¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë21ÈÖ¤Îµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡Ö(Âµ¤ò)ÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£(11·î23ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¤òºÆ¹½À®)