¡È4·åËü±ß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«HRµå¤Ë¾×·â¡Ö²È·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Î¾ï¼±Ä¶¤¨¡Ä¡Ö¥¢¡¼¥È°·¤¤¤ä¤ó¡×
3È¯¡õ10Ã¥»°¿¶¤ÎÎò»ËÅª¤Ê1Æü¡ÄÆÃÂçÃÆ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï4230Ëü±ß
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿143¥á¡¼¥È¥ëÆÃÂçÃÆ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Ìó4230Ëü±ß¤È¤¤¤¦Ä¶¹â³Û¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë1¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤¿µ¬³Ê³°¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï4²ó¡¢2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤ØÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ6²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤¬ÊÆ¥ä¥Õ¡¼¤ËÄó¶¡¤·¤¿µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¡¢¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆÃÂçÃÆ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡ÖSCP¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç27Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4230Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌîµå»Ë¾å¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿1µå¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âX¾å¤Ë¡¢Íî»¥¶â³Û¤Ë¶Ã¤¯¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Ü¡¼¥ë1¤Ä¤Ç²È¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¡×
¡ÖËü¤¬°ì¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢²¿²¯¤À¤í¤¦¤È¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¤ï¡×
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤À¤±¤Ç¤âµ¬³Ê³°¡×
¡Ö4200Ëü±ß¤È¤«¤â¤¦¥Ü¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÊõÊª¤ä¤ó¡ÄÂçÃ«¤¹¤²¤§¡×
¡Ö¤â¤¦Ìîµå¤¬¥¢¡¼¥È°·¤¤¤µ¤ì¤È¤ë¤ä¤ó¡×
¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡È²ÁÃÍ¤Î³µÇ°¡É¤òËè²ó²õ¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿µ»ö¤Ï¡¢11·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç¡¢9²ó¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿Æ±ÅÀÃÆ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬15Ëü6000¥É¥ë¡ÊÌó2444Ëü8000±ß¡Ë¡¢±äÄ¹11²ó¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿·è¾¡ÃÆ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â16Ëü8000¥É¥ë¡ÊÌó2633Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë