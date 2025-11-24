±äÄ¹È¯É½¢ªÄ¾¸å¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡È¿è¤Ê±é½Ð¡É¡¡±ÑÍº¤È¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø·¸¤Ë³¤³°µÓ¸÷¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×
¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¥¤¥¹¥³¤È2028Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î23Æü¤Ë¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¤¥¹¥³¤È2028Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿è¤Ê±é½Ð¡×¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥³¤Ï2013Ç¯²Æ¤«¤é9¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌ¾Ìç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ2018Ç¯¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¤ò·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿22Ç¯²Æ°Ê¹ß¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ç1¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤¬3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¤¥¹¥³¤È¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï»î¹çÄ¾Á°¤Ë28Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡¢¥¤¥¹¥³¤Î´é¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖISCO 2028¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¿è¤Ê±é½Ð¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½Ä¾¸å¤Î¸«»ö¤Ê±é½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥¥ã¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ç¤«¤¤´ú¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ù¥Æ¥£¥¹¤¬À¤³¦ºÇ¹â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ú¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº²¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤À¡×¡Ö¥¤¥¹¥³¤È¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥¤¥¹¥³¤Ï0-1¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¸åÈ¾15Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£»î¹ç¤Ï1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë